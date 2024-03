Dal Napoli alla Juventus: Giuntoli colpisce ancora

Cristiano Giuntoli non è più il direttore sportivo del Napoli, ma le sue operazioni continuano a coinvolgere gli azzurri. Ecco chi sta provando a prendere il dirigente della Juventus

Napoli e Juventus continuano a sfidarsi, anche se quest’anno stanno lottando per due obiettivi completamente diversi. I bianconeri sono stati in corsa per lo scudetto fino all’inizio del girone di ritorno, mentre gli azzurri hanno avuto fin qui una stagione a dir poco deludente, anche se sono in ripresa avendo battuto domenica scorsa proprio la squadra di Allegri.

Cristiano Giuntoli ora è in competizione con il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, il Football director della Juventus starebbe per soffiare un calciatore che sembrava pronto a partire per il capoluogo partenopeo. Pare proprio che la destinazione sarà un’altra, con Giuntoli prossimo ad aggiudicarsi un grande talento.

La Juventus è alla ricerca di un difensore mancino, considerando che Alex Sandro andrà via a zero non rinnovando il contratto in scadenza a giugno. Anche il Napoli cerca un difensore con le stesse caratteristiche, con Giuntoli che potrebbe soffiargli un calciatore che seguiva già quando lavorava per gli azzurri. Si tratta di Mykola Matvienko, difensore centrale ucraino in forza allo Shakhtar Donetsk. Il suo contratto scade nel dicembre del 2027, quindi servirà una cifra importante per convincere il club ucraino a cederlo.

Juventus, Giuntoli soffia Matvienko al Napoli: ecco tutti i dettagli

Sembra che la Juventus sia disposta a mettere sul piatto una cifra che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro per portare a casa il forte centrale difensivo ucraino. Cristiano Giuntoli aveva inserito Matvienko nell’elenco dei calciatori in corsa per sostituire Kalidou Koulibaly nell’estate del 2022, ma poi ha virato su Kim Minjae, portando a casa il miglior centrale difensivo della scorsa stagione.

Matvienko è un giocatore molto esperto, è nato nel 1996, e con un curriculum di tutto rispetto. Non è molto abile nelle palle alte, ma aiuta la squadra nella costruzione dal basso. Può giocare sia da centrale difensivo, sia a tre che a quattro, che da terzino sinistro, quindi è anche un calciatore piuttosto duttile tatticamente. Giuntoli crede di poter affondare il colpo nelle prossime settimane, ma bisognerà aspettare il mese di giugno per capire se Matvienko possa diventare o meno un calciatore della Juve nella prossima stagione.