De Laurentiis contro DAZN, cosa succede e nuovo annuncio

Nuovo annuncio: continua la querelle tra Aurelio De Laurentiis e la piattaforma di streaming DAZN. Ecco cosa sta succedendo

De Laurentiis contro tutti: non è titolo dell’ultimo film prodotto dalla FilmAuro del patron azzurro ma la sintesi di quando sta accadendo in queste ultime ore.

Il Presidente del Napoli è un fiume in piena, un vulcano che erutta. Ospite al Business of Football, organizzato a Londra dal prestigioso ‘Financial Times’, De Laurentiis ne ha avute per tutti.

Dalla Fifa, dall’Uefa e dalla Figc, ree ai suoi occhi di una gestione del prodotto calcio che non lo valorizza sotto il profilo economico, alla Juventus di cui ha chiesto l’esclusione dal Mondiale per club – a causa della sua squalifica (per un anno) dalle Coppe europee come conseguenza della sua condanna irrogatale dalla giustizia sportiva italiana nell’ambito del procedimento per le plusvalenze fittizie – nessuno è sfuggito alle stoccate di De Laurentiis.

Ma ora, non pago, il patron azzurro mette nel mirino anche DAZN, la piattaforma di streaming che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva di 7 match su 10 della Serie A e in co-esclusiva, con Sky, dei rimanenti 3. Ma cosa ha fatto DAZN per scatenare l’ira di De Laurentiis al punto tale che quest’ultimo ha annunciato il silenzio stampa solo nei confronti della predetta piattaforma di streaming?

De Laurentiis vs DAZN, Avvocato Grassani: “Ha questi momenti d’ira che poi passano”

Il casus belli è stato un video girato nel pre-partita di Napoli-Juventus, trasmesso negli Stati Uniti su CBS Sport e diventato virale – che ritrae De Laurentiis mentre apostrofa una troupe che riprende l’arrivo degli azzurri al ‘Maradona’: “Dazn non ha il diritto di fare nulla. Fuori dai c…”.

Non è chiaro se la telecamera in questione fosse proprio quella della piattaforma streaming. In proposito, invece, non ha alcun dubbio De Laurentiis che al termine del match contro la ‘Vecchia Signora’ ha tuonato: “Abbiamo chiuso con Dazn, da adesso parleremo solo con Sky e Rai“.

Parole perentorie che – anche alla luce del fatto che De Laurentiis, come si suol dire, se le lega al dito – non lasciano presagire una ricucitura dello strappo con DAZN. Tuttavia, stando a quanto dichiarato dall’Avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo e legale di fiducia di Aurelio De Laurentiis, nel corso del suo intervento a “Radio Kiss Kiss Napoli“, “il Presidente ha un animo buono, ha questi momenti d’ira che poi passano, spero prevalga il buonsenso”.

Insomma, quella del produttore cinematografico è stata la classica ‘reazione a caldo’. Quindi, una volta sbollita la rabbia, a mente fredda, De Laurentiis potrebbe sotterrare l’ascia di guerra riconsiderando così la decisione del silenzio stampa nei confronti di DAZN. Del resto – ormai lo conosciamo bene- con De Laurentiis tutto è possibile.