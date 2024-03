De Laurentiis spiazza tutti: fuori Meluso, sostituto a sorpresa

Aurelio De Laurentiis è scatenato in queste ultime ore. Ha già pronto l’erede di Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo del Napoli

Il presidente del Napoli cambierà un po’ tutto, nella prossima stagione toccherà a un nuovo Ds fare la rivoluzione sul calciomercato.

Le ultime ore di Aurelio De Laurentiis sono state abbastanza concitate, partendo dalla polemica incrociata con Dazn. Il presidente ha allargato poi il suo raggio d’azione sul campo, soddisfatto del lavoro di Calzona che in Serie A ha conquistato già sette punti in tre gare.

La vittoria contro la Juventus ha dato la consapevolezza al Napoli di dover pensare con maggior fiducia alla prossima stagione. Per fare ciò, servirà un altro tipo di mercato impostato da un direttore sportivo con idee diverse rispetto a quelle di Mauro Meluso.

Meluso non otterrà probabilmente il rinnovo di contratto (scadrà a giugno 2024), l’ultima idea del Napoli ora spiazza un po’ tutta la Serie A. Come riporta calciomercato.it, il Napoli punta Tony D’Amico, ds dell’Atalanta.

D’Amico al Napoli, ecco come cambierà la squadra

L’attuale direttore sportivo dell’Atalanta sarebbe il nome in pole per De Laurentiis. Una mossa importante quella del presidente, il Napoli ripartirebbe da un ds che negli ultimi anni ha raggiunto risultati brillanti. Parliamo di un profilo che piace da tempo e che prenderebbe il posto di Meluso da quest’estate.

D’Amico è sempre stato molto bravo nello scovare talenti a poco prezzo per poi rivenderli a tanto, basti pensare al lavoro fatto con Ivan Juric al Verona. Il ds scovò gli allora sconosciuti Rrahmani e Amrabat, consentendo agli scaligeri di ottenere delle maxi plusvalenze.

All’Atalanta ha poi proseguito il suo ottimo lavoro, aiutato anche da uno scouting tra i migliori di Italia. Peraltro in questi ultimi giorni è tornato pienamente a decidere sulle sorti di mercato dei bergamaschi, il riferimento è all’addio di Lee Congerton che, un po’ a sorpresa, ha lasciato l’Atalanta per trasferirsi in Arabia Saudita.

Un addio non è escluso nemmeno per D’Amico, stimolato dall’opzione Napoli. Il ds potrebbe portare da Bergamo proprio qualche fedelissimo come Scalvini e Koopmeiners. Il denaro di certo non manca alla società campana, con De Laurentiis che potrebbe dare l’ok a un maxi investimento per i due gioielli di Gasperini.

D’Amico al posto di Meluso è l’idea che sta emergendo nelle ultime ore, restano in ballo comunque altri direttori sportivi importanti. Igli Tare, dopo quasi vent’anni alla Lazio, è ancora alla ricerca di una nuova big, sullo sfondo resta anche Pietro Accardi, attuale ds dell’Empoli.