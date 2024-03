Doppio colpo con i soldi di Osimhen: costano 70 milioni

De Laurentiis pregusta due affari da 70 milioni di euro: la cessione di Victor Osimhen rinforzerà pesantemente il Napoli

La vittoria sulla Juventus continua ad avere un sapore speciale in casa Napoli, nonostante la stagione degli azzurri sia stata complessivamente un disastro. Lo Scudetto è stato un miraggio sin dai primi mesi e adesso l’intenzione di De Laurentiis è quella di riportare il Napoli in vetta al calcio italiano.

Sarà fondamentale fare bene nella prossima sessione di calciomercato che, in estate, è destinata a riservare numerose novità alla rosa attualmente in mano a Francesco Calzona. La prima sarà ovviamente l’allenatore, visto che l’attuale Ct della Slovacchia è solo un traghettatore nei piani di De Laurentiis: tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane, non è ancora chiaro chi possa essere il preferito del patron.

Dopo aver ammesso i suoi errori con Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi, De Laurentiis vuole fare i fatti. Ecco perché il ds Meluso dopo aver già virtualmente perso un pilastro come Piotr Zielinski, che vestirà a zero la maglia dell’Inter, è concentrato sull’arrivo di un nuovo centrocampista.

Ma non solo. Perché la questione più calda in casa Napoli rimane sempre quella legata a Victor Osimhen, con la punta nigeriana che nonostante il rinnovo firmato lo scorso 23 dicembre è destinata a lasciare la Campania per cercare fortuna in uno dei top club europei pronti a formulare una grande offerta.

Dal PSG al Chelsea, pare evidente che De Laurentiis non voglia fare sconti sui 130 milioni di euro definiti per la partenza dell’ex Lille a fine campionato. E con parte di quel tesoretto, la dirigenza ha pronto un doppio colpo da applausi.

Il primo nome che i vertici partenopei hanno in mente riguarderà, inevitabilmente, l’attacco. E l’erede di Osimhen potrebbe essere un’altra stella protagonista della Ligue 1, sempre con la maglia del Lille, che piace moltissimo pure al Milan.

Jonathan David, valutato 40 milioni dal club transalpino, potrebbe finire per sbarcare al Napoli durante il mercato estivo. Il 23enne canadese sarebbe un investimento niente male per il futuro, con buona pace di Moncada e Furlani.

David più Buongiorno: De Laurentiis paga 70 milioni

Ma il Napoli avrebbe intenzione di portare avanti un altro affare che, in difesa, risolverebbe l’ormai noto problema al centro della retroguardia. Addio alle prestazioni scioccanti di Natan, al suo posto potrebbe quindi arrivare Alessandro Buongiorno.

Il prodigio di proprietà del Torino è uno dei centrali più forti e promettenti della Serie A. Cairo, visto il pressing asfissiante (ancora) del Milan nel mese di gennaio, lo ha definito incedibile. Ma per 30-35 milioni, il secondo capolavoro firmato da Meluso e De Laurentiis prenderebbe finalmente corpo.