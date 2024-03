Inter scippata dal Barcellona: è colpa dell’ex

Un clamoroso intreccio di mercato rischia di rovinare i piani dell’Inter. La difficile situazione dell’ex nerazzurro potrebbe complicare l’importante trattativa alla dirigenza

L’Inter guidata da Simone Inzaghi non accenna a fermarsi. Con il campionato quasi virtualmente in tasca, la dirigenza nerazzurra inizia a guardarsi intorno per intavolare le trattative in vista della prossima stagione.

Uno degli obiettivi della coppia mercato interista potrebbe complicarsi contro ogni previsione. Secondo le indiscrezioni, infatti, l’Inter dovrà fare i conti con la concorrenza del Barcellona.

I blaugrana potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a Marotta e Ausilio. Ad aumentare sensibilmente le possibilità di un inserimento del Barça ci ha pensato la situazione a dir poco complicata di un ex interista.

Stando agli ultimissimi rumors, però, l’inserimento del Barcellona potrebbe far sfumare uno dei grandi obiettivi dell’estate nerazzurra. Si tratta di Michael Kayode, laterale difensivo della Fiorentina.

Duello Inter-Barcellona sul mercato: tutto dipende dal grande ex

Kayode proviene dalla Primavera viola ed è stato aggregato alla prima squadra dopo il grande europeo under 19 disputato, con annesso gol decisivo in finale. Il classe 2004, complice anche l’infortunio di Dodò, è diventato il titolare della fascia destra di Vincenzo Italiano e le sue prestazioni sono andate in crescendo.

Contro la Lazio ha trovato il suo primo gol in Serie A, dove aveva già messo a referto 2 assist nelle 18 presenze raccolte fino ad ora. Il rendimento ha spinto l’Inter a puntare su di lui in caso di cessione di Dumfries, ma l’ingresso in scena del Barcellona potrebbe cambiare le carte in tavola.

I blaugrana, infatti, devono fare i conti con la difficile situazione legata a Joao Cancelo, ex Inter e Juve. Se i catalani non dovessero riuscire a riscattare il lusitano dal Manchester City, ecco che potrebbero virare proprio su Kayode.

Nel corso della prossima estate, dunque, potrebbe prendere il via una vera asta per il talentino viola che, oltre a Inter e Barça, potrebbe vedere protagoniste diverse big di Serie A e Premier League. L’ostacolo maggiore per il club di Zhang, oltre alla concorrenza di Barcellona e società inglesi, rimane il prezzo di Kayode, fissato sui 25/30 milioni di euro. Senza dimenticare che i rapporti col patron gigliato Commisso sono tutt’altro che idilliaci.

