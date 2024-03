Napoli, che mazzata: tifosi con le mani tra i capelli

In casa Napoli scatta l’allarme in vista del finale di stagione: pessime notizie, i tifosi azzurri ora temono il peggio

Il chiodo fisso di Aurelio De Laurentiis si chiama calciomercato. Perché la rosa attualmente in mano a Calzona ha mostrato limiti assai preoccupanti: e così il Napoli in vista della prossima sessione estiva è pronto a rinforzarsi pesantemente.

Compresi gli errori del passato e pagata a caro prezzo un’annata che rischia di tramutarsi in un fallimento totale, il patron azzurro ha le idee chiare per il futuro. Vendere per reinvestire con grande decisione, investendo cifre importanti per sistemare una squadra spesso e volentieri apparsa in grosse difficoltà.

La cessione inevitabile di Victor Osimhen apre scenari inaspettati che porteranno, in primis, un nuovo importante centravanti sotto l’ombra del Vesuvio. Gran parte dei 130 milioni derivanti dalla partenza del nigeriano verranno reinvestiti sul mercato.

Ma, intanto, brutte notizie sono arrivate nelle scorse ore e lo scenario che sta andando delineandosi rischia di lasciare i tifosi partenopei decisamente delusi. Napoli, occhio: perché il grande ‘sgarbo’ te lo ha fatto Maurizio Sarri.

Si sa come al momento la priorità per la società campana sia che la squadra riesca a qualificarsi per la prossima Champions League. Il rischio di rimanerne fuori, al momento, è altissimo. E ci ha pensato Maurizio Sarri a dare, forse, il colpo di grazia alla sua ex squadra.

Tifosi del Napoli in ansia: tutta ‘colpa’ di Sarri

Perché dall’anno prossimo la Champions League 2024/25 avrà diverse novità, in primis l’addio agli storici gironi oltre all’aumento delle squadre partecipanti: da 32 a 36. La qualificazione si otterrà non solo tramite piazzamento in campionato: due squadre saranno scelte in base all’andamento di questa stagione, per le diverse nazioni.

Il recente turno di Champions League ha visto la Lazio di Maurizio Sarri soccombere sotto i colpi, in rimonta, del Bayern Monaco. Una notizia devastante pure per i campioni d’Italia in carica visto che adesso con i biancocelesti eliminati dalla massima competizione europea, la Serie A rischia di mandarne solo 4 in Champions.

Il Napoli, che si trova ad una distanza importante dal Bologna, attualmente virtualmente qualificato in Champions, rischia quindi di rimanere fuori. Il ranking parla chiaro e nonostante in questo particolare momento la Serie A sia, punti alla mano (15.714 pt) prima, per ottenere altri posti qualificazione.

La Germania, però, resta vicinissima (15.071 punti) e non è detto che nelle prossime settimane possa esservi un sorpasso clamoroso. De Laurentiis spera di scongiurare tale ipotesi e potrebbe finire per tifare MIlan, Roma e Atalanta rispettivamente impegnate con Slavia Praga, Brighton e Sporting CP in Europa League.

In Conference, invece, occhio a Fiorentina-Maccabi Haifa: in Champions Inter ed il Napoli stesso non potranno permettersi passi falsi.