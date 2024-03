Napoli-Conte, si può: la soffiata fa impazzire i tifosi

Nuova indiscrezione sul futuro del tecnico salentino: riprende vita la pista che vorrebbe Antonio Conte sulla panchina azzurra

Quando, intervistato da Francesca Fagnani all’interno del programma ‘Belve’, dichiarò onestamente che gli sarebbe piaciuto allenare Roma o Napoli “per la passione che ti trasferiscono“, Antonio Conte si pose nella privilegiata posizione di oggetto del desiderio dei due club. Che per la verità già avevano cerchiato in rosso il suo nome in agenda.



I giallorossi avevano sondato il terreno nella precedente estate, quando i Friedkin avevano pensato seriamente di salutare José Mourinho dopo la finale di Europa League persa a Budapest. Poi fu il turno del Napoli, con il patron De Laurentiis che, all’alba della prima crisi di gioco e risultati dei partenopei sotto la gestione Garcia, tentò in ogni modo di convincerlo a prendere la guida della squadra. Nulla da fare. Il leccese, come anche confermato sempre nella famosa intervista in RAI, non era intenzionato a prendere un club in corsa.

Tra le altre cose emerse nei desiderata di Conte per la prossima stagione, la pista Juve non è mai uscita dall’orbita del tecnico. I rimpianti legati ad un addio prematuro, oltre che brusco (parliamo di quello consumatosi nel 2014) è ancora una ferita aperta nell’animo del salentino. Dopo mesi di silenzio e di risultati positivi del club bianconero, la strada sembrava essere definitivamente chiusa, ma le ultime settimane avrebbero ridato fiato alle trombe di chi spinge per il grande ritorno del condottiero a Torino.

Conte, la pista Napoli riprende vita

Gli ultimi mesi hanno visto grandi cambiamenti nelle panchine delle big. Avvicendamenti già completati – nel frattempo il Napoli ha cambiato altri due tecnici – o da formalizzare a fine stagione, come la probabile separazione consensuale tra il Milan e Pioli, hanno riaperto il valzer delle panchine. Si pensava che la Roma potesse tornare prepotentemente in corsa per i servigi di Conte, ma lo straordinario cammino di Daniele De Rossi autorizza a pensare che forse la bandiera giallorossa potrebbe restare.

Dove finirà allora Conte? Lo status di allenatore ad interim di Francesco Calzona all’ombra del Vesuvio impone al patron azzurro di cercare un tecnico big per il prossimo anno. E allora ecco che il vecchio pallino di ‘Dela’ torna sempre buono. Anche per i tifosi.

“Ho sentito Conte, mi ha detto che De Laurentiis l’ha martellato per portarlo a Napoli ma lui ha detto no”, ha rivelato l’ex attaccante azzurro Stefan Schwoch a TeleVomero. “Viene il prossimo anno? La possibilità c’è…”, ha confermato poi il bolzanino, riaprendo di fatto una pista che, per un motivo o per l’altro, sembrava ormai chiusa.

