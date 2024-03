Napoli, ecco il sostituto di Osimhen: bomber da 60 milioni

Victor Osimhen lascerà il Napoli alla fine di questa stagione, ma il club partenopeo ha già messo nel mirino il suo possibile sostituto. I dettagli

Anche se non sta ripetendo le prestazioni della stagione del terzo scudetto, Victor Osimhen resta il punto di riferimento del reparto offensivo del Napoli. La sua assenza durante la Coppa d’Africa è stata pesantissima, con gli azzurri che non a caso hanno faticato molto a trovare la via del goal. Da quando è tornato, però, la storia sembra cambiata.

Con il centravanti nigeriano in campo, il Napoli segna quasi due goal a partita. Non si tratta delle medie realizzative dell’anno scorso, ma è sicuramente un passo in avanti rispetto al Napoli sterile visto soprattutto con Walter Mazzarri.

Con il tecnico livornese, gli azzurri sono riusciti a non segnare per nove partite, cinque di queste in casa. Quest’ultima statistica non si verificava da quasi cinquanta anni. Victor Osimhen è un giocatore fondamentale per la squadra partenopea e non sarà facile sostituirlo. Per evitare di ripetere lo stesso errore commesso dopo la cessione di Kim Minjae, Aurelio De Laurentiis si sta muovendo in anticipo ed avrebbe già individuato il sostituto dell’attaccante africano. Sono pronti sessanta milioni di euro per acquistarlo. L’obiettivo principale sarebbe David del Lille.

Jonathan David al posto di Osimhen: il Napoli pronto a spendere 60 milioni

Jonathan David è un attaccante canadese, di origini statunitensi. Si è messo in mostra nelle ultime tre stagioni, dimostrando di avere buone doti realizzative. 17 i gol realizzati quest’anno.

Si tratta di un calciatore diverso rispetto a Osimhen perché ha meno fisicità, non cerca la verticalizzazione come Victor, ma è tecnicamente più in grado di giocare insieme ai compagni. Inoltre, è molto rapido nelle brevi distanze e questo lo rende molto pericoloso per le difese avversarie.

Sta facendo molto bene in Francia ed ha il contratto in scadenza nell’estate del 2025. Questo vuol dire che gli azzurri potrebbero chiedere uno sconto per portarlo in Campania. Per il momento, il club transalpino chiede 60 milioni di euro, cifra che Aurelio De Laurentiis potrebbe spendere qualora riuscisse a vendere Osimhen a 130 milioni, come previsto dalla sua clausola rescissoria.

David è un pupillo di Cristiano Giuntoli e, per questo motivo, Aurelio De Laurentiis dovrà battere la concorrenza della Juventus. I bianconeri non sanno ancora se Vlahovic resterà, quindi il Napoli è favorito per la corsa al centravanti canadese. Qualora dovesse arrivare davvero un club disposto a pagare la clausola rescissoria di Victor Osimhen, Jonathan David sarebbe il primo nome della lista per prendere il suo posto.