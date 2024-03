Ritiro Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez sgancia la bomba

Il ritiro di Cristiano Ronaldo è tornato un argomento di moda con Georgina Rodriguez che ha lanciato uno spoiler sul suo finale di carriera

Ronaldo è ancora oggi uno degli attaccanti più seguiti al mondo, la sua avventura calcistica prosegue nell’Al Nassr a suon di gol e di milioni di euro. La rivelazione della sua compagna ha spiazzato un po’ tutto il calcio mondiale.

L’impronta di Ronaldo nel mondo del calcio continua a farsi sentire. Seppur relegato nell’esilio dorato dell’Arabia Saudita, CR7 ha sempre un pubblico fedelissimo che lo segue e lo venera come non mai. I numeri di Ronaldo sono strepitosi sia in campo che fuori: è stato miglior marcatore nell’anno solare del 2023, ha il record di segnature con le nazionali (128 gol in 205 gare col Portogallo) e vorrà ancora migliorarsi.

CR7 resta un personaggio in primo piano così come la compagna Georgina Rodriguez, recentemente protagonista dell’ultima sfilata di moda a Parigi e non solo per l’abito indossato. La modella ha svelato quando Ronaldo apprenderà le scarpe al chiodo, spiazzando tutti.

La compagna di Ronaldo ha fatto trapelare qualcosa di importante sul futuro del campione. Ronaldo non è immortale, il 39enne si è trasferito in Arabia a inizio 2023 dopo le delusioni con Juventus e Manchester United e potrebbe smettere presto di scendere in campo. Georgina, come riportato anche da The Sun, ha svelato i progetti futuri: “Cristiano Ronaldo sarà in campo ancora un anno, poi finirà. Forse proseguirà altri due anni, non saprei precisamente”.

Georgina svela i progetti di Cristiano Ronaldo

Queste poche parole di Georgina bastano per scatenare letteralmente i fan. Ronaldo ha tanti ammiratori in campo ma soprattutto sui social, la notizia sta facendo discutere più di 500 milioni di utenti: tanti sono i followers che seguono ogni sua mossa su Instagram. Il ritiro di CR7 potrebbe essere così meno lontano di quanto si possa pensare, quanto fatto nel mondo del calcio rimarrà comunque per sempre nella storia.

Il campione portoghese aveva rivelato di voler giocare oltre i quarant’anni, ora restano grandi dubbi per il futuro. Aveva ancora due obiettivi da raggiungere, un ritiro anticipato stroncherebbe entrambe le possibilità. Cristiano Ronaldo voleva giocare il mondiale del 2026 con il Portogallo, anche per riscattarsi dal flop avuto nella precedente edizione in Qatar dove ha osservato, spesso e volentieri, i suoi compagni dalla panchina. Molto più complicato, invece, sarebbe stato giocare da professionista insieme a suo figlio Cristiano Ronaldo junior, che ha 13 anni e milita nelle giovanili dell’Al Nassr.