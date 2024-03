Addio Kvaratskhelia: cifra mostruosa per il Napoli

Il Napoli si prepara a salutare Khvicha Kvaratskhelia durante il mercato estivo: la proposta agli azzurri è straordinaria

Vincere aiuta a vincere e su queste basi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis spera che la squadra allenata da Francesco Calzona possa raggiungere la tanto agognata qualificazione alla prossima Champions League.

Parallelamente il pensiero della dirigenza campione d’Italia in carica è tutto rivolto al calciomercato estivo che inevitabilmente potrebbe trasformare la rosa del Napoli. Victor Osimhen è in partenza, questo è chiaro da tempo. Il nigeriano è conteso dalle più grandi società europee ed il presidente dei partenopei punterà ad una cifra da record: non meno di 130 milioni di euro.

Allo stesso modo, ma con un pugno di mosca nelle mani dei dirigenti azzurri, succederà per Piotr Zielinski che a zero ‘tradirà’ il Napoli per vestire la maglia dell’inter. A questo punto per pensare ai rinforzi, ai nuovi innesti, ci sarà bisogno di definire tutte le possibili partenze per fare cassa e ripartire.

Un altro potenziale problema del Napoli è Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha faticato in questa travagliata stagione ma da qualche settimana a questa parte il rendimento è decollato, tornato sui livelli che lo hanno messo sul taccuino di mezza Europa.

Kvara così saluta Napoli: impossibile rifiutare

Nella rivoluzione estiva che De Laurentiis attuerà tra qualche tempo, il nome dell’ala georgiana potrebbe avere una risonanza davvero importante.

Il patron vuole costruire il Napoli attorno a Kvaratskhelia: il rinnovo sarà un dettaglio assolutamente cruciale. Perché il contratto in scadenza nel giugno 2027 non può continuare ad essere il legame giusto per l’attaccante, anche dal punto di vista economico. Ecco perché si potrebbe tornare a discutere per tentare di trovare un’intesa fino a questo momento parsa lontanissima: a riferirlo è ‘Il Corriere del Mezzogiorno’.

L’entourage del calciatore ha rinviato ogni discorso a fine stagione, per avere tutte le carte in mano e capire come muoversi riguardo alle richieste da avanzare al presidente De Laurentiis. Ecco perché il numero uno azzurro ha intenzione di provare ad alzare un muro: serviranno 150 milioni di euro, non uno di meno, per poter vedere il georgiano lasciare Napoli.

Difficile ma non impossibile, ecco perché davanti ad un’offerta del genere anche lo stesso De Laurentiis alzerebbe bandiera bianca: impossibile dire di no. A questo punto i prossimi mesi saranno decisivi: Kvaratskhelia fino a questo momento ha collezionato 35 presenze tra campionato e coppe con 9 gol e 6 assist vincenti.