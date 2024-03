Infortunio choc in Champions: spezzato a metà, immagine terribile

Un infortunio terribile è diventato virale sul web, l’incidente in Champions League è stato davvero raro da registrare

Un ko molto duro e particolare ha così rabbrividito i tifosi. Lo choc è avvenuto proprio durante uno degli ultimi match degli ottavi di finale.

Le giornate delle coppe europee hanno offerto tanti gol, ma anche qualche preoccupazione importante. Un problema serio su tutti è stato analizzato dai tifosi, un colpo così è davvero raro da vedere sui campi di calcio.

Il ko registrato è apparso sin da subito molto grave, il calciatore si è accasciato a terra con grande preoccupazione di tutto lo stadio. Quasi come se fosse un film, ma senza effetti speciali: c’è stato un incidente davvero incredibile che ha riportato l’attenzione sull’incontro tra Manchester City e Copenaghen.

Proprio uno degli uomini di Guardiola è stato costretto a chiedere il cambio: Matheus Nunes ha avuto un bruttissimo infortunio alla mano sinistra, con tanto di dito penzolante.

Grave ko per Nunes, i dettagli

La gara di Champions League è terminata per 3-1, ma sarà ricordata a lungo per l’infortunio grave del difensore portoghese. Il calciatore del City non è stato colpito da avversari, bensì è scivolato a terra cadendo però con tutto il peso del corpo sulla mano sinistra.

Il difensore si è accorto subito della gravità della situazione, si è accasciato a terra e le telecamere hanno zoomato direttamente sul particolare forse più eclatante. Un dito della mano era lussato, con una posizione innaturale che non lo rendeva eretto come gli altri, bensì ciondolante.

Raramente in un campo da calcio, e forse nella vita quotidiana stessa, si era mai vista una scena del genere. Nunes ha cercato di proseguire il gioco almeno per concludere il primo tempo, i sanitari avevano cercato di contenere il dolore con una forte fasciatura sulla mano. Non è bastato però tutto ciò, Nunes è poi uscito ricevendo l’applauso da parte di tutto il pubblico.

Il dito di Nunes spezzato a metà è diventato uno degli argomenti più discussi sui social. I tifosi attendono ulteriori notizie e, soprattutto, resterà da capire quali saranno i tempi di recupero per il difensore portoghese.

Il difensore classe 1998 è stato rincuorato da Pep Guardiola, che in questa stagione lo ha alternato in campo. Sinora sono state 11 le gare del portoghese in Premier League, cui si aggiungono le sette in Champions League che non dimenticherà di certo.