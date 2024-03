Intreccio con il Milan: Dybala via dalla Roma in estate

Milan, intreccio clamoroso con Paulo Dybala in vista del mercato estivo: l’addio dell’argentino alla Roma è una svolta

Il calcio italiano ha, negli anni, presentato diversi campioni che hanno lasciato il segno. Paulo Dybala non può non essere annoverato tra i più talentuosi e spettacolari: lo sanno bene i tifosi di Juventus e Roma.

Dopo la fine dell’avventura bianconera finita nel luglio 2022 con grande sorpresa di tutti, l’argentino ha deciso di rimanere in Italia e provare a rilanciarsi con addosso la maglia giallorossa. La Roma lo ha subito messo al centro del progetto ed i risultati, pure quest’anno nonostante l’esonero di Josè Mourinho, parlano chiaro.

Dybala era e rimane il fulcro della squadra capitolina, con l’attacco di Daniele De Rossi che non può davvero fare a meno di lui. 26 presenze tra campionato e coppe, con 13 gol all’attivo e ben 7 assist vincenti: numeri che non possono non ingolosire le grandi del calcio italiano ed europeo.

Anche per la ‘Joya’ è in scadenza il 30 giugno 2025 e per il momento pare proprio che il rinnovo con la Roma non sia un’opzione poi così praticabile. Servirà attendere, anche perché la prossima estate potrebbe essere l’ultima grande occasione per la società giallorossa per tentare di incassare un tesoretto dal’addio dell’argentino.

In passato, prima della firma con la Roma, anche il Milan ha pensato con forza a Dybala per potenziare l’attacco. Non se ne fece nulla ma in questo momento le strade dell’attaccante sudamericano e quelle del club di Via Aldo Rossi sembrano destinate nuovamente ad incrociarsi.

Il portale spagnolo ‘Masfichajes.com’ spiega come vi sia effettivamente un club su Dybala, in vista dell’imminente calciomercato estivo. Occhi fissi in Spagna dove l’Atletico Madrid potrebbe finire per scippare il fantasista alla Roma.

Milan in salsa argentina: fa tutto Dybala

La presunta clausola rescissoria da 12 milioni ingolosirebbe i ‘Colchoneros’: da qui, un assist inaspettato proprio al Milan. Perché se l’offensiva del club di Cerezo dovesse portare i risultati sperati, con Dybala a giugno a Madrid, ad approfittarne sarebbero anche Moncada e Furlani.

L’ex juventino prenderebbe, di fatto, il posto di Angel Correa nello scacchiere di Diego Simeone. Un argentino dentro ed uno fuori, con il 28enne di Rosario che in passato è stato trattato dalla società meneghina.

Correa sarebbe il rinforzo perfetto per l’attacco rossonero, visto che potrebbe giocare con grande efficacia sia sugli esterni che come falso centravanti.

In quella che potrebbe a questo punto essere la sua ultima stagione a Madrid, l’argentino ha collezionato 33 presenze tra coppe e Liga, con 8 gol e 3 assist vincenti.