Maradona fa piangere ancora Napoli: i tifosi aspettano con ansia

La famiglia di Diego Armando Maradona vuole scoprire la verità sulla morte: queste le ultime sulla dolorosa vicenda

Tanti, troppi lutti hanno colpito negli ultimi anni il mondo del calcio, che è stato costretto a dover mandare l’ultimo saluto a diversi campioni del passato. Ancora oggi, ad esempio, i tifosi del Napoli e quelli argentini, su tutti, non riesco ad accettare la scomparsa del leggendario Diego Armando Maradona.

Idolo del calcio mondiale tanto amato quanto discusso che si è spento all’età di 60 anni, era il 25 novembre del 2020, in circostanze ancora tutte da chiarire. Una vita vissuta tutta d’un fiato da parte della leggenda di Lanus, nella provincia di Buenos Aires, che in questi giorni è tornato a far parlare di sé.

Riflettori che hanno così deciso di fare un tuffo nel passato e di puntare ancora una volta sulla scomparsa del campione argentino, amato dei tifosi del Napoli, ancor prima che per le sue giocate, proprio per la sua vita difficile e spesso sregolata.

Oggi si è dunque tornati a parlare di Maradona, merito delle figlie Dalma e Giannina, che hanno tutte le intenzioni di rendere omaggio alla memoria del loro defunto padre. Per loro la verità è che i medici avrebbero potuto fare di più per salvargli la vita.

Nuove polemiche, dunque, intorno agli ultimi giorni di Maradona che anche da lassù spera di ricevere giustizia. La stessa che ha inseguito per tutta la vita, sia da calciatore che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ora, sarà però compito delle sue figlie portare avanti le sue battaglie.

Morte Maradona, è iniziato il processo: parla la famiglia dell’ex calciatore

Marzo è appena iniziato ma si è già rivelato un mese di fuoco per quanto riguarda la verità sulla morte di Maradona. “Non ci fermeremo mai” sono sta le prime parole rilasciate dalle figlie dell’indimenticato campione dopo la prima udienza andata in scena mercoledì 6. A finire sul banco degli imputanti, presso il Tribunale di San Isidoro, sono stati diversi membri appartenenti al personale ospedaliero che avrebbero nascosto la verità su quanto accaduto in quel periodo.

L’accusa, mossa nei confronti del neurochirurgo Lepoldo Luque, della psichiatra Agustina Cosachov dello psicologo Carlos Diaz, della dottoressa Nancy Forlin, del coordinatore infermieristico Mariano Perroni, degli infermieri Ricardo Almiron e Dahiana Madrid, nonché del medico di base Pedro Di Spagna, è quella di omicidio con frode. La pena va dagli 8 ai 25 anni di reclusione. Questo è solo l’inizio della battaglia legale circa la morte di Maradona portata avanti dalla sua famiglia e dal legale Fernando Burlando. Lo stesso che chiede per i suoi assistiti giustizia e verità.