Napoli, nuovo attacco: “Chiesa e Zirkzee per Raspadori e Osimhen”

Il Napoli targato Aurelio De Laurentiis potrebbe rimpiazzare bomber Osimhen e Raspadori con Zirkzee e Chiesa: arriva l’annuncio in diretta.

È chiaro come il rendimento di Victor Osimhen sul campo sia fortemente condizionato dalle voci legate al suo futuro. Anche per questa ragione il Napoli targato Aurelio De Laurentiis è sprofondato in una tremenda crisi negli scorsi mesi e adesso gli azzurri rischiano seriamente di perdere perfino il treno Champions, mancando l’accesso alla massima competizione europea.

In una situazione del genere è inevitabile avviare i motori per la prossima annata sportiva, tant’è che la dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso ha già iniziato a lavorare sotto traccia per decidere le mosse da compiere sia in entrata che in uscita. L’addio di Osimhen è praticamente una certezza, ma il numero uno del club partenopeo pretende il pagamento della clausola rescissoria che si attesta sui 130 milioni di euro.

Una cifra spropositata che qualche big europea (attenzione soprattutto a Chelsea e Paris Saint Germain) potrebbe spendere al fine di assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori centravanti in circolazione, considerando l’intero panorama calcistico internazionale.

Tale cessione, inoltre, consentirebbe al Napoli di rimpinguare le casse societarie, investendo sul mercato buona parte del denaro incassato. Per quanto sia difficile separarsi da una pedina del calibro di Osimhen, lo scenario in questione stuzzica la fantasia dei tifosi. D’altronde, con la vendita del bomber africano si potrebbero davvero aggiungere alla rosa calciatori di grande spessore in ogni reparto.

E non è affatto da escludere che il Napoli possa tornare subito a competere per la conquista dello Scudetto. In tutto ciò, oltre a Osimhen potrebbe abbandonare la nave campana pure Giacomo Raspadori. Sull’attaccante ex Sassuolo si è così espresso Bruno Majorano, redattore sportivo de ‘Il Mattino’ di Napoli.

Calciomercato Napoli, da Chiesa a Zirkzee: Majorano lo dice chiaramente

Il collega è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Raspadori potrebbe valutare se restare o andare via, nel caso si continui con il 4-3-3. Ma difficilmente sarà svenduto”. Insomma, la permanenza di Raspadori in quel di Castel Volturno è incerta. Dopodiché Majorano ha detto la sua anche su Federico Chiesa, il quale stuzzica non poco la fantasia di De Laurentiis.

“Il Napoli prenderebbe Chiesa, però dipende sempre da chi sarà l’allenatore e da quale modulo utilizzerà“, ha dichiarato il giornalista. L’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 con la Juventus e per quanto concerne l’eventuale prolungamento si registra una distanza importante tra le parti in causa. Ecco che gli azzurri potrebbe tentare di approfittarne, strappandolo agli acerrimi rivali bianconeri.

E il sostituto di Osimhen? Majorano non ha dubbi: “Il miglior erede possibile sarebbe Zirkzee. Va bene anche spendere 80-90, perché da qui a 5 anni sai che lo puoi rivendere pure a 150“. Ricordiamo, però, che il Bayern Monaco ha un diritto di recompra sulla punta olandese fissato a 40 milioni di euro. A tempo debito conosceremo i verdetti conclusivi.