Napoli, scoppia un altro caso: “Non scende più in campo”

Un ex giocatore del Napoli dice la sua su una delle situazioni più spinose in casa azzurra: parole dure per un giocatore che, secondo lui, non può dare più nulla

La vittoria in casa contro la Juventus, arrivata dopo la goleada messa a segno al Mapei Stadium contro il Sassuolo, sembra aver ridato fiducia al Napoli e ai suoi tifosi. Per la prima volta, a Reggio Emilia ed al Diego Armando Maradona, si è visto qualche sprazzo della squadra che lo scorso anno ha distrutto qualsiasi competizione, dominando la Serie A dalla prima all’ultima giornata.

Il lavoro da fare, per l’allenatore Francesco Calzona, è ancora tanto, ma la squadra sta rispondendo bene alle indicazioni dell’ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti che, in caso di buon piazzamento in campionato, potrebbe anche continuare ad allenare i partenopei nella prossima stagione.

Uno che, sicuramente, non resterà nel capoluogo campano è Piotr Zielinski. Già in scadenza di contratto con gli azzurri la scorsa estate, il polacco non si è trasferito durante la sessione estiva di calciomercato, ma nonostante questo non ha rinnovato il proprio accordo, preferendo rifiutare ogni offerta di prolungamento e accasarsi a parametro zero all’Inter a luglio 2024.

La società partenopea si è già mossa sul mercato durante la sessione invernale, portando a casa Hamed Junior Traoré in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth. L’ivoriano, dopo un inizio difficile dovuto ai postumi della malaria che lo ha tenuto fuori dai campi per qualche mese, sta fornendo buonissime prestazioni, e non è detto che il presidente Aurelio De Laurentiis, a giugno, non tiri fuori i 30 milioni di euro necessari per acquistare definitivamente l’ex Sassuolo.

Napoli, Improta duro su Zieliński: “Ormai non può dare più nulla, meglio che resti fuori”

Uno che sembra decisamente convinto del ragazzo è Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli ancora oggi ben presente nei ricordi e nei cuori dei tifosi che lo hanno visto giocare soprattutto tra l’inizio e la metà degli anni Settanta. Il Baronetto di Posillipo, intervistato da Radio Punto Nuovo, ha detto la sua sulla situazione di Zielinski e sulle prestazioni di Traoré.

Ecco le sue parole: “È mortificante vedere Zieliński in queste condizioni, ma Traoré lo sta sostituendo benissimo. Se io fossi in Piotr non scenderei più in campo. Ormai non può più dare niente a questo Napoli, anzi, la situazione che si è creata con l’Inter non fa altro che frenarlo e limitarlo, ed è un vero peccato. Se Zielinski non dà l’anima per la squadra, allora è meglio che resti fuori e che ci lasci i bei ricordi delle giocate che ci ha regalato in questi anni”.