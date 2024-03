Nuovo allenatore Napoli: l’annuncio spiazza tutti

Un nuovo colpo di scena spiazza i tifosi. L’allenatore del Napoli per la stagione 2024-25 sarebbe già stato stabilito

De Laurentiis ha già pronta una scelta sorprendente in vista del prossimo campionato, il Napoli guarda già al futuro.

La vittoria contro la Juventus sta rendendo meno amara un’annata calcistica non eccezionale. I tre cambi in panchina hanno dimostrato come il post Spalletti sia stato più duro di quanto ci si immaginava, tanti sono stati gli errori commessi da Meluso e De Laurentiis.

Il presidente, in questi ultimi tempi, non sta nascondendo il suo nervosismo, ma valuta con attenzione anche il futuro. Una sorpresa ora sta spiazzando i tifosi campani, con l’annuncio dell’allenatore a tenere banco nelle discussioni anche sui social.

Come dichiarato dal giornalista Paolo Del Genio, il Napoli riconfermerebbe Francesco Calzona, al di là dei risultati che matureranno nei prossimi mesi.

Calzona resta a Napoli, tutti i dettagli

L’ex vice di Sarri e Spalletti sarebbe così il profilo favorito a sedersi in panchina nella prossima stagione. Conosce l’ambiente e ha dimostrato già di saper dare una sua impronta alla squadra. L’allenatore di origini calabresi lascerebbe il suo doppio incarico partendo dalla prossima estate.

Calzona, infatti, è legato da un contratto con la nazionale slovacca che prevede il doppio ruolo solamente per questo termine di stagione, con tanto di clausole stabilite in dettaglio nei giorni scorsi. Per rimanere a Napoli, Calzona dovrebbe liberarsi dagli impegni con la Slovacchia in maniera definitiva e senza più possibilità di deroghe.

Del Genio, giornalista tornato a Tele Capri, ha chiarito come non sarà una mossa improbabile il Napoli abbia finalmente una guida solida: “La scelta sta piacendo talmente tanto che, addirittura, ci sono i presupposti per confermare Calzona, a prescindere dai risultati finali. La squadra sembra essersi liberata di qualche peso di troppo”.

De Laurentiis è rimasto più che convinto dall’impatto avuto da Calzona in Serie A, dopo aver pareggiato contro il Barcellona in Champions alla sua prima da tecnico titolare.

Dopo esser stato raggiunto dal Cagliari, la roboante vittoria contro il Sassuolo e l’affermazione di domenica sulla Juve hanno portato un po’ di entusiasmo alla squadra, mostrando soprattutto quelle idee offensive che mancavano da troppo tempo.

Il tecnico piace per l’applicazione del 4-3-3, che permette di valorizzare al massimo la rosa e ogni calciatore sembra già convinto di questa scelta. Nella rivoluzione prevista per la prossima stagione, con la partenza quasi certa di Osimhen e il rischio di perdere altri big che hanno vinto lo scudetto, solamente un anno fa, si ripartirà almeno da un punto fisso come il tecnico.