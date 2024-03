Sinner, guadagni record: la cifra è impressionante

Dopo i grandissimi successi di questi ultimi mesi, Jannik Sinner potrebbe guadagnare prossimamente un’altra cifra record

Jannik Sinner è lo sportivo più seguito nel nostro Paese. Il tennista di Sesto ha fatto scatenare una ‘Sinner mania’ che ha inondato milioni e milioni di italiani. Basti pensare che le varie scuole di tennis sparse nel nostro territorio non hanno mai registrato un numero così elevato di persone iscritte.

Il tutto, ovviamente, è iniziato grazie agli incredibili successi ottenuti da un anno a questa parte ottenuti da Jannik Sinner. Quest’ultimo ha collezionato prestazioni prestazione che l’hanno portato fino alla posizione numero tre della classifica ATP, risultato mai ottenuto da un tennista italiano. Questa serie di prestazioni storiche sono iniziate lo scorso agosto, ovvero quando l’altoatesino ha vinto il suo primo Masters 1000, esattamente quello canadese di Toronto.

Dopo questo successo, Jannik Sinner ha vinto in rapida successione i tornei 500 di Pechino e Vienna. Nel mese di novembre, poi, ha prima raggiunto la finale delle ATP Finals di Torino e poi ha vinto la Coppa Davis con l’Italia di Filippo Volandri. Tuttavia, l’apice si è avuto lo scorso gennaio con il successo degli Australian Open ma, non contento, l’altoatesino ha vinto anche il Rotterdam Open. Il tennista di Sesto è ora atteso da un altro trofeo importante dove potrà ottenere dei guadagni record.

Indian Wells, solo la vittoria finale potrebbe valere a Jannik Sinner più di un milione di euro

In questi giorni sono iniziati gli Indian Wells, cioè tra i tornei Master 1000 più importanti dell’intera stagione. Il suo montepremi totale è 8 milioni di euro. Mentre in caso di successo nella finale del torneo statunitense, Jannik Sinner potrebbe incassare poco più di un milione di euro. Il nostro tennista è tra gli assoluti favoriti per la vittoria finale, anche se ha un tabellone non facile.

Jannik Sinner potrebbe incontrare Ben Shelton (giovanissima promessa statunitense) agli ottavi, uno tra Rublev e Tsitsipas ai quarti di finale. In semifinale, invece, potrebbe esserci la rivincita del match dell’anno scorso contro il suo amico-rivale Carlitos Alcaraz. Per il tennista di Sesto saranno tutte gare dure da affrontare, ma sicuramente alla sua portata.

L’altoatesino è ormai uno tennisti più forti dell’intero circuito ATP, e non solo per la sua classifica attuale. Jannik Sinner ha dimostrato una forza tecnica e mentale che solo in grandi fuoriclasse posseggono. Basti pensare ‘solo’ alla finale degli Australian Open, ovvero quando ha saputo rimontare i 2 set vinti vinti dal campione russo Daniil Medvedev.