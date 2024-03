Tare torna in Serie A e ‘spodesta’ un DS che va al Napoli

Igli Tare potrebbe tornare presto a dirigere una squadra di Serie A, ma cosa c’entra con il Napoli? Ecco tutti i dettagli

Molti osservatori pensano che il Napoli abbia bisogno di un direttore sportivo più abituato a lavorare ad alti livelli. Mauro Meluso è una persona rispettabile, ma non ha dimostrato di poter reggere il confronto con il blasone del club partenopeo. Gli azzurri sono alla ricerca di una persona che dia nuovamente un progetto tecnico alla squadra, proprio come ha fatto Cristiano Giuntoli.

I nomi che circolano sono tanti, molti di questi sono liberi, ma altri sono sotto contratto. Negli ultimi tre mesi, molti direttori sportivi sono stati accostati al Napoli. Il primo è stato Petrachi, poi è arrivato il turno di Massara, seguito da Igli Tare e D’Amico. Petrachi, Massara e Tare sono liberi da vincoli contrattuali e potrebbero firmare con il Napoli immediatamente, anche se è probabile che Aurelio De Laurentiis rimanderà all’estate ogni decisione.

Igli Tare potrebbe determinare il nome del nuovo direttore sportivo del Napoli, anche se in maniera indiretta.

L’indiscrezione: Tare alla Fiorentina e Pradé al Napoli?

Il Napoli cerca un direttore sportivo, ormai è chiaro a tutti. Aurelio De Laurentiis ha capito che deve sostituire Cristiano Giuntoli con un dirigente esperto e in grado di sopportare le pressioni di una piazza come quella partenopea. Uno dei nomi più caldi è quello di Igli Tare, il quale ha da poco terminato una lunga esperienza con la Lazio di Claudio Lotito. Secondo alcune indiscrezioni, Tare potrebbe però andare altrove e liberare il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Sembra che la Fiorentina abbia intenzione di metterlo sotto contratto dall’anno prossimo. Commisso stravede per lui e gli avrebbe già fatto una proposta per un contratto pluriennale. Qualora Igli Tare firmasse con il club viola, Daniele Pradé sarebbe libero di accasarsi al Napoli. Pradé è romano, proprio come il presidente De Laurentiis e sembra che goda della stima del patron azzurro. È ancora sotto contratto con la Fiorentina, quindi potrebbe liberarsi solo se Commisso dovesse scegliere Igli Tare.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Firenze, Pradé starebbe già mettendo le basi per la squadra dell’anno prossimo. Non è ancora chiaro chi allenerà la squadra di Aurelio De Laurentiis, ma è sicuro che Victor Osimhen sarà ceduto all’estero. Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Jonathan David del Lille e di Benjamin Sesko del Lipsia. Un altro calciatore che interessa al Napoli è Sebastian Szymanski, centrocampista polacco del Fenerbahce che potrebbe sostituire Piotr Zielinski, il quale ha già firmato con l’Inter.