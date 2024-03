Tre squalifiche e niente big match: Calzona nei guai

Dopo il grande successo del suo Napoli di domenica scora del Maradona contro la Juve di Max Allegri, Francesco Calzona rischia di perdere tre big della sua squadra

Nel calcio un’intera stagione può cambiare veramente in un attimo. Basti pensare che il Napoli, esattamente in una sola settimana, è passato dal deludente pareggio rimediato in trasferta contro il Cagliari dell’ex Ranieri alla prima vera soddisfazione data ai propri tifosi in questa stagione così deludente.

Domenica scorsa il Napoli di Francesco Calzona ha battuto allo Stadio Diego Armando Maradona la Juventus di Max Allegri. Si sa come questa sfida all’ombra del Vesuvio sia molto sentita, ma questo successo può dare un indirizzo decisamente diverso alla stagione del club di Aurelio De Laurentiis.

Con questo successo, il Napoli ha rimesso nel mirino il quinto posto che, almeno per il momento, vale l’accesso all’edizione dell’anno prossimo della ‘Super Champions League’. La squadra campana ha solo quattro punti di distanza dalla Roma di Daniele De Rossi, quinta. Tuttavia, proprio in vista del prossimo big dei suoi uomini in campionato, Francesco Calzona rischia di perdere ben tre calciatori chiave.

Dopo la vittoria contro la Juventus di domenica scorsa, il Napoli è pronto ad ospitare l’altra squadra del capoluogo piemontese. Venerdì prossimo, gli uomini di Francesco Calzona giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Ivan Juric (squalificato due giornate dopo le brutte parole rivolte a Italiano). Tuttavia, il tecnico dovrà stare attento alle sue scelte sia per quanto riguarda il ritorno dell’ottavo di Champions League contro il Barcellona di Xavi, che per la successiva giornata di campionato.

Napoli, tre giocatori a rischio squalifica per l’Inter: tutti i dettagli

Il Napoli, dopo la sfida contro il Torino, dovrà andare a Milano per giocare contro l’Inter capolista di Simone Inzaghi. Proprio per questo motivo, Francesco Calzona penserà tantissimo se schierare i tre giocatori diffidati in questo momento della sua squadra: Cyril Ngonge, Pasquale Mazzocchi ed Amir Rrahmani.

In realtà, l’unico titolare di questi tre è solo il difensore centrale kosovaro. Vista l’importanza della gara fondamentale di Champions League contro il Barcellona, mister Calzona in questi giorni dovrà affidarsi a tutti gli uomini che ha a propria disposizione. Queste tre partite contro Torino, Barcellona ed Inter possono rappresentare l’occasione per il Napoli di aggiustare una stagione che sembrava tra le più deludenti della sua storia recente.