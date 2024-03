Ultim’ora Totti-Ilary, la rivelazione è sconvolgente: è stata lei

Arriva un nuovo retroscena nella vicenda tra Francesco Totti e Ilary Blasi, uno spunto in più per gli appassionati di gossip e non solo.

La separazione tra Totti e la Blasi resta sempre un argomento a 360 gradi, che coinvolge il campo sportivo nonché televisivo. C’è un dettaglio sulla coppia che è stato rivelato proprio recentemente.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita da qualche mese, e non certo in maniera silenziosa e discreta. Ogni ambito di questa separazione è diventato un argomento di attualità, dalla guerra dei rolex passando ai presunti tradimenti reciproci ogni aspetto è stato amplificato.

Totti, nel frattempo, si è legato a Noemi Bocchi e sta seguendo soprattutto la carriera sportiva del figlio Christian, che a gennaio si è trasferito al Rayo Vallecano. Ilary Blasi, invece, attende un’offerta giusta per tornare in tv e, nel frattempo, è rimasta al centro delle attenzioni con il docufilm su Netflix e con la sua ultima biografia. In tutto ciò, emerge ora un’altra donna nel mondo dello spettacolo, che ha rivelato un aspetto inedito sulla coppia.

Tra Totti e Ilary spunta una terza persona, i dettagli

La storia d’amore tra il campione giallorosso e la presentatrice è durata circa vent’anni. Un rapporto che era stato solido nel tempo, divenne spesso un argomento anche calcistico: basti pensare alla maglietta “6 unica” che Totti mostrò dopo un gol nel derby. A parlare ai microfoni ora è la loro amica Antonella Mosetti, è stata lei a fare incontrare per la prima volta la coppia.

La showgirl, che ha un passato in televisione e ora si sta concentrando su Onlyfans, ha svelato il primo incontro di Totti e della Blasi che avvenne proprio insieme alla sua famiglia. In una recente ospitata in tv, la Mosetti ha raccontato i dettagli di quanto avvenne per far scoccare la scintilla: “Facemmo una cena a casa mia dove si incontrarono, invitando Totti, Ilary e la sorella, fece quasi tutto il mio ex compagno, io avevo già la bambina e me ne occupavo poco”.

Il rapporto di amicizia e di stima per Antonella Mosetti è rimasto nel corso del tempo. Non è un caso come abbia invitato anche ad avere un maggiore rispetto per i sentimenti dei due, ricordando come i social amplificano un po’ ogni aspetto della loro vita quotidiana. La showgirl si è trasformata da Cupido a consigliera: “Sono due persone molto intelligenti, due genitori che vanno rispettati. Francesco Totti è una persona molto generosa, Ilary Blasi è intraprendente. L’amore può finire, e dobbiamo farcene tutti una ragione”.