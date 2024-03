Affare a sorpresa Napoli: è un craque, arriva in prestito

Il Napoli nella prossima stagione è pronto a un colpo importante, si parla di un giovane promettente della Premier League

Per la prossima stagione, il Napoli punta forte su uno dei migliori talenti europei, attualmente in Premier League.

Le prime manovre di mercato cominciano a interessare i tifosi del Napoli. Non sarà facile per Aurelio De Laurentiis e, per un eventuale nuovo direttore sportivo, costruire una squadra che possa tornare, quanto meno, ai fasti di un anno fa quando dominava almeno nei confini nazionali.

Gli errori in questa stagione hanno fatto capire all’ambiente come, anche in sede di calciomercato, servirà gente con esperienza ma soprattutto giovani per dare nuove motivazioni.

In questo caso, il club campano si sta muovendo in anticipo e con delle idee originali, per spiazzare la concorrenza. C’è un’opzione importante che arriva direttamente dalla Premier League, parliamo di Carney Chukwuemeka, prospetto del Chelsea.

Napoli, Chukwuemeka come primo colpo: tutti i dettagli

Negli anni gli affari tra Napoli e Chelsea non sono mancati e, in questo caso, il club italiano punterà su un ragazzo dal sicuro talento con grandi ambizioni. Chukwuemeka è un profilo quasi low cost, oltre che essere un calciatore di grande tecnica e con una forza significativa.

La mezzala del Chelsea può occupare varie posizioni, sa giocare in un reparto mediano a due o a tre. Bravo in fase contenimento, può essere impiegato come playmaker ma anche come trequartista perché capace di andare in progressione e verticalizzare subito.

Nel Chelsea in questa stagione ha giocato un po’ poco, considerando sia la concorrenza nonché la grande confusione che regna nel club allenato da Mauricio Pochettino. Quest’ultimo lo ha schierato con il contagocce in Premier League: Chukwuemeka ha giocato solamente cinque partite ma è riuscito comunque a realizzare un gol e un assist.

La scommessa sull’anglo-nigeriano sarà tutta da valutare, il Napoli punterebbe a un prestito con diritto di riscatto da fissare sui 25-30 milioni di euro. Una proposta più che importante per il Chelsea, i blues hanno un reparto di centrocampo attualmente molto affollato, dove non gioca per altro neanche l’italiano Cesare Casadei. Far restare Chukwuemeka a Londra, per un’altra stagione quasi esclusivamente dalla panchina, non sarebbe il massimo.