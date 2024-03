Annuncio per la panchina: c’è il ritorno del grande ex

Arriva l’annuncio per la panchina: possibile il ritorno del grande ex per la prossima stagione. La notizia è clamorosa, ecco di chi si tratta

La prossima estate sarà valzer di panchine in Europa. Quasi tutte le big sono in procinto di cambiare guida tecnica, a partire dallo stesso Napoli che ha già avviato da tempo i propri casting sul nuovo tecnico azzurro che dovrà costruire un progetto da capo.

Anche le altre big come Milan e Roma possono cambiare, così come quelle in Europa dove sono già certi gli addii di Klopp, Xavi e Tuchel rispettivamente con Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco, tutti alla ricerca di un nuovo tecnico.

Si innescherà un effetto domino con i tanti allenatori che si muoveranno per andare ad occupare altre panchine rimaste vuote. Sarà molto interessante capire chi alla fine resterà al palo e fermo per un anno sabbatico. Ci sono alcuni tecnici che non hanno nessuna intenzione di star fermi e, se non sarà possibile continuare nel loro attuale club, proveranno ad andare altrove. Come Stefano Pioli, ad esempio, ma anche il sopracitato Tuchel.

Dopo essere esploso alla guida del Borussia Dortmund (e ancor prima al Magonza), il tedesco ha girato i club più blasonati in Europa dal PSG al Chelsea, per poi tornare nella sua Germania alla guida del club più blasonato tedesco da un anno esatto. La stagione però non è andata come la dirigenza voleva e c’è il concreto rischio che possa concludersi con zero titoli.

Tuchel e il possibile ritorno al Chelsea

Dopo aver vinto in maniera rocambolesca negli ultimi minuti l’undicesima Bundesliga di fila lo scorso maggio, in questa il Bayern ha perso la Supercoppa, la Coppa di Germania e probabilmente anche il campionato con il -10 attuale dal Bayer Leverkusen primo. Resta la Champions League dove, pur faticando contro la Lazio ribaltando la sconfitta del match di Roma, è arrivata ai quarti.

Ma sembra difficile che questo Bayern riesca a vincere il trofeo più prestigioso per club. Questi risultati, uniti ad un febbraio nero con una serie incredibile di ko consecutivi, hanno portato la società a optare per il cambio a fine stagione, comunque vada. Anche perché all’interno dello spogliatoio ci sono tanti giocatori scontenti e pronti a chiedere la testa dell’ex PSG.

Tuchel è così pronto a salutare, ma non vuole restare fermo. Secondo alcuni media tedeschi e vicini all’ambiente Bayern, il tedesco sogna di arrivare al Manchester United. Sarebbe la sua prima scelta. Non è però sicuro che i Red Devils lo scelgano a loro volta effettivamente come nuovo allenatore, al posto di ten Hag (un altro che ha deluso). Per questo motivo non è escluso un clamoroso ritorno al Chelsea.

Lo scenario è dato come possibile, per lui si tratterebbe di una seconda opportunità dopo aver guidato i blues da gennaio 2021 a settembre 2022, quando venne esonerato. Più di un anno e mezzo che abbraccia tre stagioni calcistiche per lui a Londra, e ora una nuova opportunità all’orizzonte. Ritorno possibile?