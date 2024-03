Beccato dalle telecamere: Kvaratskhelia, è successo in campo

Incredibile Kvaratskhelia. Il gesto dell’esterno offensivo del Napoli non è sfuggito all’occhio sempre attento delle telecamere

La stagione del Napoli non la possiamo certamente definire positiva: i partenopei, da campioni d’Italia in carica, non sono mai stati realmente in corsa per il titolo. Tra le mille difficoltà quella relativa ai tecnici: prima Garcia e poi Mazzarri hanno subito l’esonero per la difficoltà nel raggiungere i risultati sperati. Per quanto riguarda i giocatori, Kvaratskhelia non è riuscito ad avere la continuità mostrata nella scorsa stagione.

Contro Sassuolo e Juventus però abbiamo rivisto, finalmente, quell’attaccante capace di far impazzire i tifosi partenopei nell’anno del titolo. Il classe 2001 è tornato ad essere letale nell’uno contro uno, abile negli ultimi venticinque metri e con la capacità di incidere a livello realizzativo tra gol e assist.

Nel match vinto due a uno contro la Juve, l’esterno georgiano ha aperto la partita con la rete del momentaneo uno a zero a fine primo tempo: gol fondamentale perché, nel primo tempo del Maradona, i bianconeri si sono resi pericolosi in diverse occasioni e avrebbero meritato qualcosa in più.

Il gol di Kvaratskhelia, arrivato su un cross di Di Lorenzo sporcato dalla difesa bianconera, va analizzato non tanto nel gesto tecnico ma per quanto successo dopo che il pallone ha superato Szczesny. L’esultanza dell’esterno offensivo ha mostrato un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi indiscreti delle telecamere.

Kvaratskhelia e l’esultanza con Sinatti: così è rinato il Napoli

Come sottolineato da ‘tuttonapoli’, il primo ad aver raggiunto Kvaratskhelia dopo il gol dell’uno a zero contro la Juventus è stato Sinatti. Parliamo di una persona fondamentale all’interno dello spogliatoio: si tratta infatti del preparatore atletico che ha contribuito a costruire il Napoli campione d’Italia.

La figura del preparatore atletico, all’interno di una squadra, è fondamentale perché crea una simbiosi con i calciatori determinante per andare ad affrontare la stagione nel migliore dei modi. Sinatti, via dal Napoli con l’arrivo di Garcia, è stato riportato alla base e i risultati si stanno vedendo.

Il blocco mentale di cui parlava Calzona, dopo il pareggio esterno contro il Cagliari, era anche dovuto alla questione atletica. Le gambe prima non rispondevano mentre ora il Napoli è tornato a correre. Quanto successo dopo il gol dell’esterno georgiano contro la Juve è l’emblema di come questo gruppo si sia ritrovato e ora voglia essere grande protagonista in questo ultimo tratto di stagione.