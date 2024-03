Colpo di scena Napoli: già trovato il primo acquisto dell’estate

Il Napoli piazza già il primo acquisto in vista della prossima estate: colpo di scena in casa azzurra

La stagione del Napoli fin qui è stata davvero deludente e gli azzurri stanno rincorrendo disperatamente un posto nella prossima Champions League.

Dopo uno scudetto vinto con pieno merito dopo un campionato di altissimo livello sotto tutti i punti di vista, nessuno si aspettava un simile tracollo e solo con Francesco Calzona il Napoli sta iniziando a mostrare segnali di risveglio. Tuttavia, il tecnico dovrebbe restare solo fino a fine stagione, quando per gli azzurri sarà tempo di scegliere una guida tecnica che dia certezze dopo il disastro firmato da Garcia prima e da Mazzarri poi.

Il club partenopeo si sta guardando intorno anche sul mercato e sta pianificando le mosse da effettuare la prossima estate per formare una squadra competitiva. Il Napoli non vuole perdere tempo e ha voglia di tornare subito a lottare per lo scudetto. Secondo quanto riportato da Tuttonapoli.net, il club avrebbe già piazzato il primo acquisto per la prossima stagione, scegliendo di riscattare Hamed Junior Traoré dal Bournemouth.

Napoli, Traorè ha convinto: l’ivoriano sarà riscattato

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth, Hamed Junior Traoré si è presentato al Napoli con tanta voglia di fare bene e lo ha dimostrato con i fatti attraverso prestazioni sempre più convincenti. Il giocatore ivoriano sta soddisfacendo la dirigenza azzurra che, stando a quanto raccontato da Tuttonapoli.net, avrebbe deciso di riscattarlo dalle Cherries.

Il riscatto di Traoré ammonta a circa 25 milioni di euro ma – riferisce il sito partenopeo – gli azzurri vanno a caccia di un possibile sconto per portare il giocatore all’ombra del Vesuvio in maniera definitiva. In questo modo, Traoré diverrebbe automaticamente il primo acquisto estivo del Napoli che confermerebbe nella propria rosa un calciatore che a 24 anni ha ampi margini di miglioramento.

La sua parentesi in Inghilterra non è stata entusiasmante, ma con il Sassuolo Traoré mostrò di avere qualità importanti ed anche il Napoli se n’è accorto. Gli azzurri non hanno ora intenzione di lasciare andare il giocatore, visto come sostituto naturale di Zielinski che andrà via a parametro zero, ed anche i tifosi si augurano possa arrivare il riscatto da parte del loro club.

Anche il giocatore ivoriano si trova molto bene in azzurro ed al momento rientrare in Premier League non è nei suoi piani. Pertanto è solo questione di tempo prima che il Napoli vada a bussare alla porta del Bournemouth per trattare il suo definitivo trasferimento in Campania.