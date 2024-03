Juve-Milan: il colpo è a sorpresa e stupisce tutti

Una sfida sul mercato per quello che molti stanno definendo un potenziale colpo a sorpresa: è emerso tutto in queste ore.

Solo un punto divide in classifica Milan e Juventus. L’Inter è lontana per entrambe, con i nerazzurri che guardano sempre più da vicino la vittoria dello Scudetto. Alle spalle dei ragazzi di Inzaghi, poi, ecco che ci sono proprio le due big della nostra Serie A con il Bologna che sta tenendo il passo e mantiene per il momento il quarto posto in classifica.

Il Milan e la Juventus hanno come obiettivo quello di centrare un piazzamento Champions, fondamentale per entrambe. I bianconeri, dopo una stagione lontana dalle coppe europee, hanno bisogno assoluto di rimettere piede in quella dimensione che le ha consegnato tante gioie nel corso degli anni. Max Allegri è ben consapevole di quanto sia importante per l’ambiente tornare tra le grandi d’Europa, ed è proprio per questo che chiederà ai suoi giocatori grande concentrazione da qui alla fine della stagione.

I rossoneri di contro, non possono assolutamente rinunciare al piazzamento Champions. La delusione espressa da Gerry Cardinale in relazione allo Scudetto (“Abbiamo avuto tanti infortuni, ma né io né Zlatan siamo soddisfatti del fatto che non siamo primi in classifica in Serie A”),ecco allora che rientrare nelle prime quattro, possibilmente cercando anche il miglior piazzamento dietro l’Inter, rappresenta un obiettivo fondamentale per la squadra.

Mancano ancora diversi mesi al termine di questa stagione, ma già si guarda al futuro. Se Milan e Juventus dovessero effettivamente rientrare tra le prime quattro della classe, è plausibile che entrambe proveranno a fare degli investimenti importanti per migliorare le rose a disposizione dei propri allenatori. Se questi ultimi saranno Pioli ed Allegri, è ancora presto per dirlo: le due panchine, infatti, potrebbero cambiare al termine della stagione in corso. Tutto è in divenire ed anche in questo caso molto dipenderà dai risultati ottenuti.

Il mercato rappresenterà un fattore fondamentale per entrambe le squadre. Secondo quanto riportato dal portale ‘Standard.com’, Juventus e Milan sarebbero sulle tracce di un terzino sul quale, però, sarebbe piombato in queste ore anche il Chelsea.

Milan-Juve, derby di mercato per Brown

Il profilo è quello di Archie Brown, 32 presenze quest’anno con il Gent e già diventato un pezzo pregiato sul quale è stata catalizzata l’attenzione di diversi club importanti.

Detto di Milan, Juventus e Chelsea c’è da sottolineare anche l’interesse di West Ham, Nizza e Lione, tutti club che hanno messo nel mirino il giocatore inglese classe 2002, la cui valutazione si aggira sui 12 milioni di euro.