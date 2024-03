Lo prende il Napoli: i tifosi del Milan stentano a crederci

Il Napoli mette la freccia, Milan bruciato nella corsa al gioiello: colpo da urlo, tifosi rossoneri infuriati

In casa Napoli si sta già pianificando per la prossima stagione. Un’annata che, per De Laurentiis e i tifosi azzurri, sarà cruciale. Dopo il cammino assai deludente con Garcia e Mazzarri, l’avvento di Calzona sta riportando speranze in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Gli azzurri punteranno a rientrare tra le prime quattro: sarebbe fondamentale, dal punto di vista economico e non solo. Per tale ragione il presidente del Napoli è concentrato sulle prossime mosse, per puntellare una rosa che presenta diverse criticità in praticamente ogni zona del campo. A centrocampo andrà rimpiazzato un certo Piotr Zielinski, visto che il nazionale polacco ha deciso di ‘tradire’ il Napoli nientemeno che con l’Inter: un trasferimento a zero che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi.

In attacco si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile partenza di Giacomo Raspadori che, nonostante un contratto fino al 2028, piace a diversi club: Juventus compresa. E con Victor Osimhen ormai già virtualmente lontano dalla maglia azzurra (il PSG rimane in pole per la firma del nigeriano) è chiaro che il toto bomber sia già partito e resti una priorità assoluta per la dirigenza.

Ad ogni modo, il vero nodo da sciogliere riguarderà la difesa. Al centro, in particolar modo, le prestazioni deludenti di Natan e quelle altalenanti di Rrahmani e Juan Jesus spingeranno De Laurentiis a un grosso sforzo.

Alessandro Buongiorno è uno dei calciatori che da mesi sta animando le grandi del nostro calcio. Un centrale dalle qualità indiscutibili, classe 1999, che il Milan ha tentato di regalare a Pioli lo scorso gennaio. Le resistenze di Cairo hanno avuto la meglio: ed in vista dell’estate i rossoneri potrebbero ritrovarsi superati.

Secondo quanto viene riferito dal giornalista di ‘Sky’ Luca Marchetti ai microfoni di ‘Radio Marte’, tra le tante squadre interessate al difensore granata vi sarebbe proprio il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha enorme necessità di un centrale di alto livello, a maggior ragione dopo l’addio del coreano Kim che non è stato ancora degnamente sostituito.

Napoli, affare in Serie A: sfida al Milan per Buongiorno

Per Buongiorno il Torino punterà a incassare tanto, almeno 40 milioni di euro, ed il suo addio al club di Cairo è praticamente scontato. Sembra impossibile, viste le tante società interessate a lui (a gennaio, oltre al Milan, si è mossa pure l’Atalanta) pensare di trattenerlo durante il prossimo calciomercato estivo.

Buongiorno, in scadenza il 30 giugno 2028, in quella che potrebbe essere la sua ultima annata a Torino ha collezionato 21 presenze con ben 3 reti ed 1 assist vincente.