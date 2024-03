Via Meluso e nuovo Ds: ribaltone Napoli, annuncio definitivo

Arriva la decisione da parte di Aurelio De Laurentiis sul prossimo direttore sportivo del Napoli: via Mauro Meluso e nuovo dirigente? Ecco l’annuncio definitivo

Nella stagione complicata, per usare un eufemismo, del Napoli in molti hanno puntato il dito anche contro il direttore sportivo Mauro Meluso. L’ex calciatore non è stato fin qui, secondo dati oggettivi, ai livelli di Giuntoli che ha portato in azzurro giocatori fortissimi e soprattutto scommesse vincenti. I calciatori comprati dall’attuale dirigente, invece, si sono rivelati un mezzo flop, come Natan e Cajuste.

Si era parlato, dunque, secondo molti addetti ai lavori e tifosi, di un possibile addio per Meluso la prossima estate. Si ripartirà da una rivoluzione totale da parte del club partenopeo che cambierà di nuovo guida tecnica e anche progetto, costruendo una nuova squadra sulle ceneri di quella che ha vinto lo scudetto appena un anno fa.

In molti continuano a pensare che la rivoluzione toccherà anche il ruolo di direttore sportivo, con Aurelio De Laurentiis sempre più nel ruolo di accentratore del potere della società azzurra.

Di questo argomento ne ha parlato il giornalista Carlo Alvino, molto vicino alle vicende del Napoli, nel corso di Terzo Tempo su Canale 8. Le indiscrezioni di un ribaltone in casa Napoli con l’addio di Meluso e l’ingaggio di un nuovo dirigente erano sempre più insistenti.

Ci ha pensato Alvino allora a spegnerle: “Resterà sicuramente Meluso come prossimo direttore sportivo anche nella prossima stagione. De Laurentiis ha tanti consiglieri e un ottimo team mercato, non c’è bisogno di stravolgere la dirigenza. Inoltre l’ultima parola sui nuovi acquisti spetterà sempre al presidente“, asserisce il noto collega.

Via Meluso e nuovo direttore sportivo al Napoli: le ultime di Alvino

Stando a quanto dichiarato da Alvino, insomma, il Napoli non cambierà direttore sportivo anche perché l’attuale dirigente sarà aiutato da tutto il team mercato azzurro che vede, ad esempio, i vari Chiavelli, Sinicropi, lo stesso Edo De Laurentiis, fare la loro parte.

Sarà davvero così? L’addio di Meluso ai più sembrava essere scontato, dopo aver sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare nel primo anno post-Giuntoli e post-scudetto. Probabilmente però per dire così Alvino avrà le sue certezze: a Meluso sarà concessa una seconda opportunità per mettersi in luce e mostrare le sue qualità da direttore sportivo del Napoli.