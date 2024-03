Addio Napoli, reparto da ricostruire: vola in Premier

Rivoluzione in vista per il Napoli: Aurelio De Laurentiis è pronto alla cessione durante l’estate, futuro in Premier League

Il presente del Napoli parla di una squadra in ripresa, dopo mesi quasi agghiaccianti che hanno compromesso ogni possibilità di poter competere di nuovo per lo Scudetto. Ma in vista dell’estate molto cambierà: lo ha deciso Aurelio De Laurentiis.

Una squadra spesso e volentieri sfilacciata, senza idee. Hanno inciso sicuramente le scelte errate nella passata sessione estiva di calciomercato: dall’allenatore al non aver evidentemente rinforzato a dovere le zone del campo che maggiormente ne avevano bisogno.

Adesso, però, è arrivato il momento di cambiare. Il Napoli dirà addio sicuramente a pilastri come Piotr Zielinski e Victor Osimhen che saranno celermente rimpiazzati dal ds Meluso. Ma non finirà qui: perché c’è un reparto che più di tutti avrà bisogno di molti accorgimenti.

Una delle zone del campo che quest’anno ha sicuramente deluso di più è la difesa. Sin dall’addio del coreano Kim il Napoli ha perso la sua solidità e, indipendentemente dagli interpreti in campo, la squadra campione d’Italia ha fornito prestazioni difensive assolutamente insufficienti.

Ecco perché nei pensieri di De Laurentiis vi sarebbe una strategia ben precisa che avrà inizio grazie a diverse cessioni.

Il primo a salutare sarà Juan Jesus che nonostante la scadenza contrattuale ferma all’estate 2025, non rientra più nei piani della società partenopea. L’ex romanista, tra alti e bassi, non lascerà sicuramente un bel ricordo ai tifosi azzurri.

Napoli, difesa ribaltata: il piano di De Laurentiis

Come lui anche il brasiliano Natan, per il quale poco meno di un anno fa sono stati investiti ben 10 milioni finiti nelle casse del Bragantino. Da tempo si parla di un possibile prestito per lui, anche in Italia: l’anno prossimo però difficilmente sarà confermato nella rosa azzurra.

La Premier League potrebbe tornare a bussare alla porta della società campana, stavolta per Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro, classe ’90, piace moltissimo all’Aston Villa che potrebbe farsi avanti nei prossimi mesi con una proposta interessante per il club di De Laurentiis.

22-24 milioni di euro ed il presidente del Napoli aprirà alla cessione dell’ex Verona che non è stato continuo quest’anno. Con l’incasso ed un tesoretto da aggiungere, nelle idee del patron la possibilità di rifondare del tutto la retroguardia.

Si attenderà però la decisione sul prossimo allenatore che non sarà Calzona, destinato a ritornare a tempo pieno Ct della Slovacchia.