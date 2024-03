Anche Khephren Thuram in Serie A, ma niente Inter: colpo da 50 milioni

Un altro Thuram è pronto a raggiungere la Serie A, ma il suo futuro non sarà nerazzurro: super colpo da 50 milioni per una big

Il destino dei fratelli Thuram sembra essere quello di ritrovarsi in campo nella nostra Serie A, ma non da compagni di squadra. Se l’arrivo di Marcus all’Inter fino a poco tempo fa sembrava propedeutico a un possibile approdo nel nostro campionato anche del centrocampista Khephren, una rivale dei nerazzurri negli ultimi tempi avrebbe accelerato per cercare di anticipare la concorrenza e strapparlo al Nizza già dalla prossima estate.

Classe 2001, il mediano francese è uno dei segreti del buon campionato disputato, almeno fino a non molte giornate fa, dalla squadra di Farioli. Un calciatore forte, potente, dotato di un grande fisico ma anche di una tecnica più che buona. Soprattutto, un centrocampista con margini di crescita ancora tutti da scoprire, vista la giovane età e la relativa esperienza a livello internazionale.

In altre parole, si tratta del profilo perfetto per un dirigente dal fiuto per i talenti come Cristiano Giuntoli, che alla Juventus vuole cercare di portare calciatori in grado di essere utili nel presente e di diventare fondamentali nel futuro. Per questo motivo il primo nome sul suo taccuino per rafforzare il centrocampo bianconero in questo momento sarebbe proprio il figlio del leggendario Lilian.

L’interesse c’è, ed è evidente. Per poterlo concretizzare i bianconeri dovranno però cercare di accelerare e anticipare una concorrenza che non è solo italiana, ma di livello europeo. Le ottime prestazioni di Thuram hanno infatti attirato gli sguardi non solo delle altre grandi del campionato francese, ma anche e soprattutto delle big di Premier, che potrebbero più facilmente accontentare il Nizza nella valutazione del giocatore.

La Juventus piomba su Khephren Thuram: offerta monstre dei bianconeri

Ad oggi la società rossonera non vorrebbe infatti privarsi di Khephren per meno di 50 milioni di euro. Un prezzo elevato, molto importante, ma che stavolta non spaventa la Juventus. O perlomeno non fa decadere del tutto una trattativa che potrebbe essere lunga ma con buone margini di arrivare a conclusione con un esito positivo per i bianconeri.

Per quanto debba continuare a fare i conti con una situazione economico-finanziaria non semplice, Giuntoli sa che il budget per il mercato il prossimo anno sarà decisamente più cospicuo, grazie alla Champions, ai più che probabili introiti derivanti dal Mondiale per Club e, quasi certamente, anche per merito di una cessione onerosa di uno dei big della rosa.

Difficilmente dunque i bianconeri arriveranno con semplicità ai 50 milioni richiesti dal Nizza, ma la trattativa potrebbe essere impostata anche diversamente, e magari attraverso uno scambio con relativo conguaglio a favore dei francesi. Anche perché di giovani di grande talento e prospettiva, nella rosa bianconera al momento ce ne sono diversi grazie all’ottimo lavoro della Next Gen.