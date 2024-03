Doppio no a sorpresa: ribaltone in casa Napoli

In casa Napoli, oltre ai risultati sportivi, tengono ancora banco le ultime dichiarazioni del patron azzurro Aurelio De Laurentiis

Il Napoli di Calzona continua a lavorare sodo per migliorare la propria posizione in classifica e provare la rincorsa alle coppe europee. Certo, il pari col Torino non aiuta… La zona Champions League resta al momento distante mentre gli azzurri vogliono in primo luogo continuare il trend positivo delle ultime settimane, coadiuvato grazie all’arrivo dell’attuale ct della Slovacchia.

In casa partenopea c’è grande attesa per l’impegno di martedi sera a Barcellona dove il Napoli si giocherà gran parte del suo futuro. Una qualificazione ottenuta clamorosamente in terra Catalana garantirebbe non solo l’accesso ai Quarti di finale di Champions, ma soprattutto avvicinerebbe e non di poco la possibilità di vedere il Napoli al prossimo Mondiale per club 2025, evento ricchissimo che si terrà negli States e dove gli azzurri sono in competizione con la Juve (che però non partecipa quest’anno alle Coppe).

A tenere banco non è però solamente il calcio giocato, ma la società è da tempo alle prese con la questione Stadio. I rapporti tra De Laurentiis e il sindaco Manfredi non sono idilliaci, più volte il patron azzurro ha mandato frecciate al Comune inerenti alla questione Maradona e nelle ultime ore ha letteralmente scioccato i tifosi azzurri con una dichiarazione clamorosa.

Intervenuto ai microfoni del tg campano della Rai, De Laurentiis ha rivelato un clamoroso colpo di scena: “Non rifarò lo stadio a Fuorigrotta, ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli”.

Napoli, nuovo retroscena sullo Stadio

Con questa dichiarazioni De Laurentiis ha spiazzato tutti e ha svelato la sua idea per il futuro: “Avrei voluto riqualificare il Maradona, ma mi hanno detto che dovrei giocare almeno tre anni fuori. Per questo ho convocato l’Architetto Zavanella e gli ho chiesto di disegnare uno stadio modernissimo”. Zavanella, per chi non lo conoscesse, è l’architetto che si è occupato della realizzazione dello Juventus Stadium a Torino. Inoltre emerge un nuovo retroscena riguardo la ‘location’ del nuovo stadio che appunto dovrebbe essere a Bagnoli, ma che poteva invece essere in altri luoghi.

Come riporta Il Mattino il patron azzurro ha avuto prima contatti e poi ha scartato Acerra ed Afragola, due paesi della provincia campana e inizialmente prese in considerazione per la questione stadio. Non tutti comunque sono convinti di questa ipotesi, una parte della tifoseria preferirebbe restare nel Maradona (o storico San Paolo) e anche il sindaco Manfredi ha risposto in queste ore confermando che il Maradona resta la priorità assoluta di tutti.