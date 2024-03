La Juventus lo prende dal Bologna: colpo da capogiro per l’estate

La Juventus la prossima estate può piazzare un gran bel colpo dal Bologna, uno di quei giocatori che fa impazzire Cristiano Giuntoli

La Juventus sta per conquistare l’obiettivo stagionale dichiarato da Massimiliano Allegri, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. E si sta già preparando a programmare il mercato estivo, con Cristiano Giuntoli che ha messo nel mirino diversi giocatori in modo tale da avviare una rivoluzione seria, che permetta alla Juve di alzare il livello qualitativo della rosa.

Servono acquisti un po’ in tutti i reparti, ma è chiaro che serviranno anche delle cessioni per finanziare il mercato in entrata. Uno dei giocatori finiti nel mirino del direttore sportivo della Juve è Lewis Ferguson, che tanto bene sta facendo con la maglia del Bologna.

Certo, il Bologna è un sistema perfetto e un ambiente felice, con Sartori e Thiago Motta che ha costruito un vero e proprio gioiellino e che il prossimo anno probabilmente sarà in Europa. Che sia Champions o Europa League, non è ancora dato saperlo.

Ma anche lo stesso Bologna si sta preparando all’avventura europea. Non vuole sfigurare e infatti Sartori ha già messo nel mirino Ardon Jashari, attualmente in forza al Lucerna.

Juventus, Ferguson è più vicino: la situazione

Secondo quanto riferito da ‘Il Resto del Carlino’, il Bologna ha già trovato l’accordo con Ardon Jashari per un quinquennale da 500 mila euro a stagione. Il Lucerna chiede 8 milioni di euro per cedere il centrocampista svizzero, mentre il Bologna offre 5 milioni. I rapporti tra Sartori e il Lucerna sono abbastanza buoni: infatti, ai tempi dell’Atalanta prelevò Remo Freuler che oggi veste proprio la maglia del Bologna.

La Juventus, in tutto questo, è coinvolta indirettamente. Perché il Bologna starebbe provando a prelevare Ardon Jashari perché può cedere in estate Lewis Ferguson al club bianconero. E’ uno dei protagonisti della stagione assurda che stanno disputando i rossoblù e Giuntoli lo stima moltissimo.

Tuttavia, per convincere il Bologna a cedere Ferguson servirebbe un’offerta almeno di 25 milioni di euro. Non sarà semplice trovare un accordo, certo, però la Juventus ha bisogno di rinforzi che possano elevare il grado di qualità del centrocampo e della trequarti.

E Ferguson in questa stagione si è dimostrato uno dei migliori della Serie A. Non resta che capire che ruolo giocherà Jashari in questa trattativa e soprattutto se alla fine sarà proprio Thiago Motta l’allenatore della Juve.