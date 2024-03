Lutto drammatico: piange lo sport italiano, aveva solo 24 anni

Una nuova tragedia scuote gli sportivi italiani, un malore è stato fatale a un campione che era in piena attività.

La scomparsa dell’atleta è avvenuta nelle scorse ore lasciando i tifosi sgomenti, non manca il cordoglio sui social per questo improvviso lutto.

Una brutta notizia ha turbato un po’ tutto il mondo sportivo, la perdita di un giovane atleta è arrivata in maniera improvvisa. Un lutto che è stato annunciato dal suo club di appartenenza e lascia sgomenti i tifosi. Questo dolore atroce è evidenziato dai tanti post sui social.

Fatale è stato un malore che ha strappato dalla vita il giovane 24enne, avvenuto non durante gli allenamenti o in campo, ma quando era nella sua abitazione.

La madre e il fratello del ragazzo avevano subito allertato i soccorsi ma non c’è stato nulla a fare. È scomparso il rugbista Leonardo Florian, un giovane 24enne che giocava nel Villorba Rugby.

Addio a Florian, il cordoglio del rugby

Il mondo della palla ovale è sotto choc per la perdita di Florian, un pilone in perfetta forma e che doveva scendere in campo prossimamente contro le Fiamme Oro di Roma. Fermato recentemente dall’influenza, non sembravano esserci altri problemi per un ragazzo sempre in forma e spesso trascinatore in campo.

Negli ultimi giorni aveva solamente accusato qualche sintomo influenzale con il medico di base che gli aveva sconsigliato di riprendere l’attività agonistica per qualche giorno. Nessun poteva immaginare questa tragedia: la scomparsa di Florian è un duro colpo per l’intero settore rugbistico, che lo ha ricordato anche con il minuto di silenzio nel match tra Italia e Scozia.

Il ragazzo era ben voluto nell’ambiente e sognava di restare a lungo nell’ambito sportivo. Il Villorba ha annunciato con commozione la sua scomparsa sui social: “Flo (così lo chiamavano i suoi compagni di squadra, ndr) aveva 24 anni ed era considerato uno dei migliori uomini della mischia gialloblù. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e tra gli amici della formazione villorbese che si stringono intorno alla famiglia”.

Florian, residente a Spresiano, da anni giocava per il Villorba, storico club trevigiano di rugby dalla storia importante, ma era anche un lavoratore infaticabile nella vita di tutti i giorni. Era impiegato in un’agenza di sicurezza e anche come buttafuori per un locale. I tanti messaggi che stanno arrivando in queste ore lo ricordano come uno sportivo leale e appassionato, nonché come un ragazzo sincero e disponibile con tutti.