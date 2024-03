Napoli, De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore: firma subito

Aurelio De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore per il suo Napoli: firma subito, il tecnico è pronto ad un contratto lungo con gli azzurri

Stagione complicata, per usare un eufemismo questa del Napoli: Aurelio De Laurentiis ha già cambiato tre allenatori, dopo la grande gioia della scorsa annata culminata con il terzo scudetto della storia degli azzurri. Il patron partenopeo è alla ricerca di salvare almeno l’onore per provare ad arrivare in Champions League (o in Europa League). Poi in estate sarà rivoluzione, quando è già in cantiere un nuovo progetto che prevede lo smantellamento della squadra dello scudetto da alcune partenze annunciate (vedi Zielinski o Osimhen) ad altre che potrebbero presto arrivare.

In questo caos generale è sbarcato Ciccio Calzona, che in passato aveva già lavorato nel capoluogo partenopeo insieme a Sarri prima e Spalletti poi, e sembra almeno per il momento, aver riacceso la fiammella di speranza intorno al Napoli. Segnali incoraggianti contro Barcellona, Sassuolo e Juventus per i partenopei. Sembra esserci un gioco, a differenza di quanto avveniva con Mazzarri.

Proprio la posizione dell’attuale allenatore azzurro fa discutere gli ambienti partenopei. Potrà giocarsi le chance di riconferma o si tratta di un traghettatore e basta? Probabilmente al momento della firma, ADL non gli ha fatto nessuna promessa che possa essere ancora lui il tecnico l’anno prossimo. Ma si sa le vie del calcio sono infinite.

Allenatore Napoli, De Laurentiis potrebbe confermare Calzona

A favore della prima teoria c’è da tener conto che Calzona è anche l’attuale CT della Slovacchia, incarico che per ora ha deciso di non lasciare. Sembra un chiaro segnale del suo essere allenatore del Napoli ad interim. In realtà però il tecnico ha più di qualche chance di restare al Napoli anche l’anno prossimo. Solo al verificarsi di determinate condizioni, naturalmente.

Ovvero l’arrivo in Europa (non necessariamente la Champions, andrebbe bene anche l’Europa League) dando buoni segnali, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere per la riconferma e farlo firmare subito. Dipenderà da cosa riuscirà a fare da qui al termine della stagione e quali risultati porterà alla causa partenopea.

Chiaramente con una Champions in tasca o un ottimo finale di stagione in crescendo, magari proponendo un buon calcio, senza dimenticare l’imminente impegno con il Barcellona, potrebbe far cambiare tutto e promuoverlo agli occhi della dirigenza. A quel punto Calzona, dopo l’Europeo, potrebbe anche essere chiamato a fare una scelta: Napoli o Slovacchia?