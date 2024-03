Napoli, De Laurentiis rinforza il centrocampo: affare da 20 milioni

Il patron azzurro ha pronto il primo colpo per il centrocampo della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli sta già lavorando in vista della prossima stagione, anche perché quella in corso ha regalato pochissime soddisfazioni ai tifosi azzurri.

La rosa non ha ripetuto le grandi prestazioni dell’anno scorso e i cambi in panchina non hanno dato alcun risultato positivo, almeno fino all’arrivo di Calzona. Ma l’annata resta molto deludente, anche se i partenopei sono ancora in corsa per un posto in Champions, vero obiettivo della società, e nella stessa Champions con il ritorno degli ottavi mercoledì in casa del Barcellona. Si partirà dall’1-1 del ‘Maradona’.

In attesa di capire quale sarà il quadro dirigenziale del futuro, Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo sul calciomercato. La partenza di Piotr Zielinski verso Milano costringerà il patron azzurro a cercare un sostituto all’altezza. Il polacco ha già firmato per l’Inter con il suo sostituto che, secondo alcune indiscrezioni, gioca proprio in Lombardia.

Sembra infatti che il presidente del club partenopeo abbia messo gli occhi su Andrea Colpani, mezzala offensiva del Monza, in grado di giocare anche da trequartista. Potrebbe quindi essere lui a prendere il posto di Zielinski.

Calciomercato Napoli: Colpani al posto di Zielinski?

.Colpani è alla quarta stagione consecutiva con i brianzoli, è stato uno dei grandi protagonisti della promozione in Serie A e adesso è un punto di riferimento della squadra. Nel modulo di Palladino, Colpani gioca sulla trequarti, ma potrebbe anche essere schierato nel ruolo di mezzala, già ricoperto ai tempi delle giovanili dell’Atalanta. Si tratta di un giocatore mancino, dotato di una buona tecnica individuale.

Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Adriano Galliani sono ottimi, quindi potrebbe anche arrivare uno sconto. Inoltre, il Monza potrebbe riscattare Alessio Zerbin in estate, così il cartellino dell’esterno potrebbe permettere al Napoli di risparmiare qualche milione. In attesa di scoprire chi allenerà gli azzurri l’anno prossimo, Andrea Colpani potrebbe essere il primo colpo in vista della stagione 2024/25. L’erede, in sostanza, di Zielinski che con l’Inter di Zhang ha firmato un triennale (con opzione) da circa 4,5 milioni a stagione.