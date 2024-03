Napoli, sfida a Milan e Juventus: tutti pazzi per il bomber

Il club azzurro è in piena corsa per il bomber messicano, sul quale da tempo gravita l’interesse di Milan e Juventus

Mancano ancora diversi mesi all’avvio di una stagione estiva di calciomercato che si preannuncia scoppiettante. Già solo limitando il discorso a tre big che, sebbene in misura diversa, sono obbligate ad intervenire in fase di campagna acquisti, si intuisce come all’orizzonte potrebbero aprirsi diverse battaglie di mercato.

Ovviamente, nemmeno a dirlo, l’interesse di Milan, Napoli e Juventus gravita attorno al grande attaccante che le rispettive piazze invocano. A dirla tutta, azzurri e bianconeri lo avrebbero già in rosa il grande bomber, ma i destini di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic non sono affatto certi.

Il nigeriano è richiestissimo in Premier e nonostante la clausola di 130 milioni fissata da De Laurentiis, l’assalto al formidabile bomber potrebbe partire molto presto. Forse addirittura prima della fine dell’attuale stagione. Per quello che riguarda il centravanti serbo invece, molto (ma non tutto) dipenderà dal futuro di Max Allegri. Se il tecnico toscano dovesse restare per il suo ultimo anno di contratto, l’ex Fiorentina potrebbe fare le valigie. Anche per dare ossigeno alle casse societarie.

Ad ogni modo non è da escludere che anche in caso di addio di Allegri, il serbo potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio.Il tutto per arrivare ad uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Uno che quest’anno è a quota 20 gol in 23 partite di campionato.

Nato a Buenos Aires meno di 24 anni fa, in possesso della cittadinanza italiana nonostante la sua nazionalità sia messicana, Santiago Gimenez si sta consacrando come uno dei migliori attaccanti d’Europa con la maglia del Feyenoord. 35 gol in 57 gare di Eredivisie in meno di due stagioni è l’invidiabile bottino del nordamericano, ambìto da parecchi top club. Esteri ed Italiani.

Santiago Gimenez, parte l’assalto delle tre big di Serie A

A proposito di società della nostra Serie A, c’è anche il Milan sulle tracce dell’attaccante. Con la carta d’identità di Olivier Giroud che l’anno prossimo dirà 38, i rossoneri hanno bisogno di una giovane punta sul quale impostare il futuro.

Il club di Via Aldo Rossi deve però guardarsi dall’arrembante pressing del club partenopeo, che a livello di disponibilità economica può spingersi ad offerte superiori rispetto a quello che possono mettere in campo Juventus e Milan. Il bomber messicano – contratto in scadenza nel giugno del 2027 – può valere fino a 60 milioni. Per lo meno questo è il prezzo sotto il quale il club olandese non intende trattare la cessione del suo gioiello.

