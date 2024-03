Sarri torna al Napoli: annuncio bomba in diretta

Dopo l’eliminazione dalla Champions e le continue polemiche con l’ambiente, Sarri potrebbe tornare nella città che lo ha reso grande

Nessuno ha dimenticato. Nessuno si è scordato di colui che, con la sua filosofia di gioco e con il suo atteggiamento tattico, aveva portato il club partenopeo ad un passo dal Paradiso. 5 anni prima di Luciano Spalletti, che poi riuscì nel miracolo di restituire il Tricolore alla città di Napoli dopo 33 anni di attesa.



L’avventura di Maurizio Sarri all’ombra del Vesuvio – tre anni intensissimi, fatti di record di punti e di grandi occasioni mancate – è stata intensa. Passionale. Emozionante. Lo scudetto perso sul finale della stagione 2017/18, nell’anno del tracollo di Firenze dopo che la Juve aveva visto i fantasmi a San Siro contro l’Inter, ha lasciato il segno nel rapporto tra il tecnico toscano e il patron De Laurentiis.

La conseguente chiamata del Chelsea (dove Sarri vinse il suo primo trofeo da allenatore) ha messo fine ad un matrimonio che molti non avrebbero voluto spezzare. Che in parecchi non avrebbero voluto interrompere. Oggi, col Napoli alla ricerca di un nuovo tecnico dopo i tre avvicendamenti post Spalletti sulla panchina, forse si può tornare all’altare insieme. Ne è convinto Paolo Paganini, l’esperto di mercato di Rai Sport, che ha tracciato un quadro sulle possibilità che Maurizio Sarri torni nella città che tanto lo ha amato.

Intervenuto a A Radio Crc nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete‘ il giornalista ha spaziato sull’argomento Napoli toccando anche il pericoloso tasto delle possibili cessioni eccellenti. “Real Madrid e Barcellona interessate a Kvara? Queste voci sono piuttosto credibili. Il discorso Osimhen è fatto perchè nel momento stesso in cui ha rinnovato e fissata la clausola si è dato un prezzo. L’uscita di Kvara invece mi ha un pò sorpreso, ma è chiaro che se piomba un grande club diventa difficile trattenerlo”, ha esordito Paganini.

Poi, ecco arrivare l’indiscrezione-clou. Quella che riguarda il futuro del tecnico cresciuto a Figline Valdarno ma nato proprio a Napoli. “Il ritorno di Sarri è una pista molto credibile”.

Napoli-Sarri, si può: c’è l’indiscrezione sul clamoroso ritorno

“Con l’eliminazione dalla Champions e queste continue polemiche, alla Lazio credo sia al capolinea e credo che Sarri non sia andato via da Napoli sbattendo la porta per cui può essere una pista credibile”, ha detto Paganini.

“Per il ruolo di Ds io dico che Mauro Meluso – di cui sono amico – è persona seria, e quando hai un presidente operativo come De Laurentiis va benissimo avere una figura competente come Meluso. Tutta la vita Mauro per il Napoli”, ha concluso Paganini.

