“Sei un cafone”: De Laurentiis adesso è solo

Le polemiche per Aurelio De Laurentiis continuano con l’attacco di un giornalista per i suoi atteggiamenti

Il Napoli si prepara per l’impegno di Champions League, ma il suo presidente resta ancora nel mirino per quanto fatto, e dichiarato, recentemente.

Le prestazioni in campo della squadra sono ben diverse dagli atteggiamenti del suo patron. Il Napoli in campo sta ritrovando un po’ di lucidità e sa di giocarsi tanto nel match di Barcellona, la sfida al “Camp Nou” sarà aperta a ogni risultato.

Aurelio De Laurentiis, invece, resta il protagonista mediatico degli ultimi giorni e non proprio in maniera edificante. L’ultimo attacco nei suoi riguardi è arrivato direttamente da un giornalista, che non ha proprio tollerato l’atteggiamento del patron.

In particolare, nel corso di una trasmissione radiofonica è stato Paolo De Paola a ribadire come le recenti sfuriate di De Laurentiis non sarebbero da tollerare nel mondo del calcio. Il proprietario del Napoli non dà il giusto esempio, la situazione penalizza i tifosi campani soprattutto.

De Laurentiis: che attacco in diretta

Nel corso di una diretta su Radio Punto Nuovo, Paolo De Paola ha espresso il suo pensiero sul caso degli ultimi giorni con il Napoli che si è opposto a DAZN. La sua analisi è netta: “Fossi in Sky, direi a De Laurentiis di parlare anche con DAZN… oppure di non parlare con nessuno. Sarebbe la risposta più dignitosa da dare a un presidente che si comporta a tratti come un cafone che fa le bizze”.

Le parole di De Paola sono un attacco importante al presidente del Napoli, la mossa di non parlare con DAZN dalla gara contro la Juventus in poi ancora oggi fa discutere. L’atteggiamento del patron non fa piacere nemmeno alla tifoseria, privata così delle interviste post gara e del pensiero dei protagonisti.

L’ex direttore di Tuttosport ne fa anche una questione di deontologia, non può passare un messaggio del genere in Serie A e nel mondo della comunicazione: “Ci vuole un’astensione collettiva da parte della categoria giornalistica di isolare e non dare risonanza a un personaggio simile”.

Le parole di De Paola fanno discutere e sono spesso riprese dai tifosi per sottolineare come resti un clima di tensione intorno al club. DAZN per altro non è rimasta a guardare. Ha inviato una lettera alla Lega della Serie A, con il Consiglio che giovedì ha multato il Napoli di 100mila euro, ricordando inoltre come ogni club che violerà l’accordo con i broadcaster in materia sarà punito in maniera importante sul piano economico.