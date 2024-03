Ultim’ora Kvaratskhelia: il Napoli ha deciso

Il calciatore georgiano resta tra i profili più corteggiati del Napoli e dell’intera Serie A: il club partenopeo ha preso la sua decisione

Qualcuno si era azzardato persino a farsi venire dei dubbi. A mettere in discussione il suo talento, la sua classe. Come se fosse facile, con le attenzioni costanti di almeno un paio di mastini che lo seguono regolarmente in tutte le zone di campo, tirare sempre fuori il coniglio dal cilindro. E soprattutto come se fosse semplice, in una stagione che più tormentata non si può, con ben tre avvicendamenti sulla panchina, adeguarsi ogni volta alle diverse richieste del tecnico di turno.

Sta di fatto che ad un certo punto, forse stanco di subire critiche tra l’altro abbastanza immotivate, Khvicha Kvaratskhelia ha detto basta. Rispondendo a modo suo. Da campione qual è. Le ultime gare del georgiano, quelle messe in campo sotto la guida di Francesco Calzona, sono state letteralmente da urlo. Gol, assist, pali, rigori procurati, e una leadership debordante.

La stella che viene dall’est è tornato sui livelli dello scorso anno, arricchendo anzi il tutto occupando una posizione in campo più centrale rispetto alla classica fascia sinistra dalla quale inventava, e ancora inventa, giocate imprevedibili che fanno girare la testa agli avversari.

In attesa di discutere col patron De Laurentiis un rinnovo di contratto che sarà inevitabilmente al rialzo, il calciatore continua ad essere corteggiato da mezza Europa. Ci sono le big di Spagna ma anche quelle d’Otremanica, che premono per strappare il ‘sì’ al talento georgiano. Il Napoli lo sa, e sembra aver deciso di optare per una strategia ben precisa.

Kvara non si muove per meno di 150 milioni

Come riportato dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Todofichajes.com’, il club partenopeo avrebbe maturato la convinzione di non poter fare a meno di Kvara ed Osimhen negli anni a venire. La formidabile coppia dovrà essere la base sulla quale poggerà la ricostruzione di una squadra che, senza gli errori fatti la scorsa estate e anche successivamente (riconosciuti tra l’altro dal patron azzurro) avrebbe potuto aprire un ciclo. Non è mai troppo tardi però per tornare ad essere vincenti: missione impossibile senza il talento dell’estroso numero 77.

Ecco che allora la dirigenza partenopea, in fase di allungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2027, è intenzionato ad inserire una clausola di 150 milioni sul cartellino di Kvaratskhelia. Questo gesto dovrebbe allontanare quasi tutte le pretendenti dalla corsa al calciatore. Se qualcuno sarà disposto ad onorare la stessa, ben venga. Non sarà in ogni caso facile, nemmeno per i ricchi club di Premier, impegnarsi economicamente in un colpo che potrebbe essere il più caro di sempre.

