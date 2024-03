Clamoroso Juve: il bomber può finire alla rivale

La Juventus rischia di essere grande protagonista nella prossima sessione estiva di mercato. L’attaccante può andare alla rivale

I tifosi della Juventus si aspettavano, molto probabilmente, una stagione ben diversa visto l’assenza dalle coppe e la possibilità di concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato. I bianconeri però sono ben lontani dal primo posto sia per il rendimento, perfetto, dell’Inter sia per una serie di risultati negativi che hanno rallentato il cammino di Vlahovic e compagni.

Nel mirino delle critiche non solo Allegri ma anche alcuni elementi della rosa del tecnico: tra questi bisogna menzionare, per forza di cose, Milik. Il centravanti, rispetto alla scorsa stagione, non sta fornendo il contributo sperato a livello realizzativo e potrebbero esserci delle conseguenze nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Il futuro del classe 1994, con un contratto in scadenza nel 2026, non è per nulla sicuro come riportato da calciomercato.it. L’attaccante è stato riscattato dal Marsiglia per una cifra vicina ai 7 milioni di euro e la società bianconera non sembra ritenerlo incedibile.

Milik dunque potrebbe essere tra i protagonisti della prossima sessione estiva di mercato: parliamo infatti di un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con una buonissima qualità tecnica. Un centravanti con queste caratteristiche può far comodo a diverse squadre del massimo campionato italiano.

La società bianconera è aperta ad una possibile cessione di Milik, a patto che arrivino offerte intorno ai 10 milioni di euro, che permetterebbe alla dirigenza di fare plusvalenza. In Serie A osservano Milan e Roma: i rossoneri potrebbero aver bisogno di un nuovo centravanti considerando sia la carta d’identità di Giroud e uno Jovic la cui stagione, fino ad ora, è caratterizzata da diversi alti e bassi.

Juventus, Milik può dire addio: Milan e Roma osservano

I giallorossi invece hanno due situazioni da risolvere, quelle di Abraham e Lukaku. Il primo, ancora alle prese con l’infortunio subito all’ultima giornata dello scorso campionato, potrebbe essere ceduto con l’obiettivo (da parte della società giallorossa) di fare casse. Discorso diverso per il belga la cui permanenza a Roma sembra veramente difficile considerando soprattutto la cifra richiesta dal Chelsea.

Sul centravanti ex Napoli però sembrano esserci anche Fiorentina e Lazio visti i problemi offensivi riscontrati in questa stagione: i due club appaiono più in difficoltà a causa dell’ingaggio del centravanti che si aggira intorno ai 3 milioni e mezzo.