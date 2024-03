È già scappato da Napoli: De Laurentiis non comanda più nulla

In casa Napoli la corsa all’Europa è sempre più difficile. Il club azzurro deve fare i conti anche con i rumors sul calciomercato.

Nessuno lo avrebbe mai immaginato a inizio stagione, eppure il Napoli campione d’Italia in carica – a inizio Marzo – è già matematicamente fuori dalla lotta scudetto, addirittura oltre 30 punti di distacco. Gli azzurri hanno un distacco clamoroso dall’Inter capolista e anche la lotta europea appare al momento complicata, una stagione a dir poco dura.

Il club ha sbagliato tanto, tre tecnici nel corso della stagione e un calciomercato dove si poteva fare abbastanza di più. L’ultimo match di campionato contro il Torino ha evidenziato alcune lacune, soprattutto a livello difensivo mentre i nuovi acquisti quest’anno non hanno quasi mai inciso. Anche contro i granata il migliore in campo è stato il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, a segno con un gol e una prestazione di altissimo livello, con il solo Milinkovic capace di bloccarlo su più conclusioni.

L’MVP della scorsa stagione ha avuto un inizio non semplice quest’anno, ma i numeri sono tutti dalla sua parte – oltre all’età – e lo dimostrano i 10 gol e 5 assist collezionati finora in campionato. Le prestazioni del talento georgiano non sono calate e De Laurentiis deve fare i conti con il mercato. Se sull’altro asse partenopeo Victor Osimhen pende l’ormai nota clausola rescissoria qui la situazione è diversa, ma intanto sul calciatore piovono conferme di interesse da parte delle big europee. L’ultima arriva direttamente dalla Premier League.

In questo finale di stagione il Napoli deciderà cosa fare con il tecnico Calzona, ma gli azzurri devono fare i conti anche con l’assalto ai suoi big. Secondo quanto riporta Fichajes, il Manchester United lavora già alla prossima stagione e Kvaratskhelia sarebbe uno dei primi nomi sulla lista del mercato dei Red Devils.

Calciomercato Napoli, pronto l’assalto al big azzurro

Per il club non ci sono ovviamente problemi economici e quindi gli azzurri – oltre alla situazione Osimhen – potrebbero perdere anche l’altra stella della squadra. Al momento non si parla di cifre, ma un’offerta da oltre 100 milioni potrebbe senza dubbio far vacillare gli azzurri.

Kvaratskhelia ha ancora il vecchio contratto (quello iniziale) dove guadagna 1.1 milioni di euro e le trattative per il rinnovo sono tutt’altro che semplici. Oltre allo United ci sono altre big europee come Barcellona, Liverpool e Psg e in estate potrebbe profilarsi un’asta; per l’azzurro il futuro a Napoli è tutt’altro che certo e anche la società dovrà decidere il da farsi.