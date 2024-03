In campo senza allenatore: l’esonero è già UFFICIALE

Una situazione davvero strana si registra per un club, l’esonero del tecnico è stato confermato con l’assenza di un sostituto in panchina

Nelle ultime ore c’è un po’ di confusione per le sorti di una squadra, l’addio all’allenatore tiene ancora banco tra i tifosi.

Andare in campo senza l’allenatore non è proprio il massimo, un club italiano è diventato protagonista nelle ultime ore per una mossa davvero inattesa. In particolare, quanto è avvenuto negli ultimi giorni ha turbato i tifosi.

Un tecnico è stato esonerato ma non ancora sostituito. L’ultimo allenamento prima del match è stato addirittura interrotto con la squadra che – domenica – è andata ugualmente in campo, supportata dal preparatore dei portieri.

Una situazione quasi paradossale che fa discutere ancora, nelle prossime ore comunque la società dovrà fare chiarezza e comunicare ufficialmente le proprie scelte. Quanto accaduto a Riccione è un fatto decisamente insolito, lo United ha esonerato Giancarlo Riolfo ed è ancora alla ricerca di un tecnico per proseguire il resto della stagione.

Caos a Riccione, cos’è successo

La squadra del Riccione United non naviga in acque tranquille nel girone F della Serie D, l’esonero di Riolfo è stato confermato venerdì ma il suo erede designato in panchina, l’ex Milan e Cesena Mattia Graffiedi, ha rinunciato all’incarico spiazzando la dirigenza e i calciatori.

L’ultimo match di domenica, la trasferta di Notaresco, è stata affrontato dai calciatori con grande incertezza. È stato il preparatore dei portieri, Raffaele Ferioli, a dover affrontare la sfida in panchina cercando di dare il massimo e supportare una squadra in difficoltà tecnica.

Lo United Riccione, nonostante questa situazione quanto meno bizzarra, è riuscita comunque a fare risultato. Il pareggio per 2-2 sul campo del Notaresco è stato valutato positivamente proprio per questo caos che ha preceduto il match.

La squadra in classifica è undicesima, ha conquistato cinque punti nelle ultime cinque gare e dovrà ben guardarsi alle spalle con il pericolo dei playout che incombe. Le distanze sono minime e i 31 punti conquistati in 28 gare non mettono al riparo dalla retrocessione la società, ora intenzionata a ripartire con una nuova guida tecnica.

Servirà quindi chiudere il campionato con un tecnico capace di portare tranquillità a tutto l’ambiente. Andare in campo senza avere la sicurezza di una guida tecnica non è proprio l’ideale né per i calciatori e nemmeno per i tifosi, che stanno rimanendo vicino al club.