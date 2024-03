Juve costretta a vendere, profondo rosso

La Juventus è in difficoltà in campo e anche sul mercato, Giuntoli dovrà pensare a vendere qualche top player in estate

La situazione di bilancio per la Juve potrebbe portare a nuovi dolorosi addii in estate. Il direttore bianconero si sta muovendo anche in previsione di questo scenario.

La crisi vista in campo nelle ultime settimane non è l’unica notizia negativa in casa Juventus. La squadra ha vinto una gara delle ultime sette, incassa da quattro giornate almeno due gol ed è terza in classifica. Brutte notizie stanno arrivando per i tifosi, anche leggendo in dettaglio quanto è stato pubblicato dalla società, che ha fatto il punto generale su quanto avverrà a livello di bilancio.

Come riporta il professore Fabrizio Bava, del dipartimento Management dell’Università di Torino, la Juventus se vorrà fare mercato dovrà prima vendere qualche suo big. Il bilancio bianconero impone queste scelte forzate.

Juve, nuove cessioni in vista per l’estate: gli scenari

Il professor Bava ha sottolineato su X come la proprietà è solida da un piano finanziario, ma sarà comunque costretta – almeno per quanto riportato nei documenti del bilancio – a dover sacrificare qualche pezzo pregiato sul piano tecnico. Tutto ciò avverrà soprattutto se il denaro proveniente dall’aumento del capitale sociale sarà utilizzato per esigenze di cassa e per la riduzione del debito.

I costi di gestione per la società bianconera sono stati un po’ ridotti ma restano sempre altissimi. Del resto, la mancata partecipazione alle coppe europee in questa stagione ha una sua influenza importante. Bava ha aggiunto come in bilancio non è stata considerata l’idea di partecipare al mondiale per club, che potrebbe portare nelle casse bianconere almeno cinquanta milioni di euro

L’ipotesi più probabile comunque è quella dell’addio di qualche big, soprattutto se dovesse rimanere Allegri. La fiducia nei confronti del tecnico da parte della dirigenza, e anche da una parte della tifoseria con tanto di striscione domenica, potrebbe far valutare una partenza per gente come Vlahovic e Chiesa, due attaccanti che hanno buon mercato.

Il centravanti serbo resta sempre molto seguito in Premier League, la Juventus valuterà offerte da almeno 70 milioni di euro, un prezzo destinato a salire soprattutto se aumenterà il suo ruolino di marcia in campo, come ha già dimostrato nei primi mesi del 2024. Molto diversa la situazione Chiesa, l’esterno sarà chiamato a un grande europeo con Spalletti e ha un contratto che scadrà nel giugno 2025: solo un rinnovo dell’attaccante potrebbe consentire a Giuntoli una maxi cessione.