Napoli in lutto, se ne va un simbolo: una città distrutta

Una città in lutto: Napoli distrutta dopo la terribile notizia della scomparsa di quello che è stato un vero e proprio simbolo

Dieci marzo 2024: una giornata che Napoli difficilmente dimenticherà. È infatti scomparso, all’età di settantotto anni, una vera e propria icona di una città artistica capace di dare i natali a veri e propri talenti in grado di fare la storia del cinema, del teatro e della televisione.

Totò, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi e Pino Daniele sono solamente alcuni delle icone napoletane capaci di scrivere pagine di storia importantissime per quanto riguarda il discorso artistico. Tra questi dobbiamo menzionare, per forza di cose, Gigio Morra. Attore capace di spaziare dalla televisione al cinema e in grado di dare vita ad una serie di personaggi rimasti iconici nella mente del pubblico.

Gigio Morra, come detto, si è spento a settantotto anni (era nato il 26 agosto del 1945) e, quando aveva ventuno anni, ottenne il diploma all’Accademia d’arte drammatica di Napoli dimostrando, fin da subito, una grande predisposizione per la carriera attoriale. Le sue capacità vengono messe in mostra grazie all’esordio in teatro dove, come ricorda ‘spazionapoli’, dove ha recitato al fianco di Eduardo De Filippo: una collaborazione durata ben dieci anni.

A livello di collaborazioni, però, Morra ha collaborato con nomi veramente illustri come Garrone nel film “Pinocchio”, Bellocchio nel film “Bella addormentata” ma anche Nanni Moretti con “Il sol dell’avvenire”. A livello televisivo, invece, dobbiamo ricordare la sua partecipazione a serie di successo: “Un posto al sole”, “Imma Tataranni”, “Il commissario Montalbano”

Napoli piange Gigio Morra: diversi i messaggi di affetto

Una notizia che ha sconvolto, prima di tutto, la famiglia dell’attore. La triste notizia della sua scomparsa è stata data dalla moglie, Lucia Mandarini, con un post sul suo profilo Facebook: “Il mio amore mi ha lasciato, era un uomo dolce gentile e un grande attore mi ha lasciato nella più grande disperazione, ti amerò per sempre“. Queste le parole di una donna costretta ad affrontare un dolore immenso.

I fan dell’attore hanno provato a far sentire la moglie meno sola con una seri di messaggi di affetto che dimostrano come Gigio Morra sia stato in grado di entrare nel cuore della gente. “Che grande dispiacere. Un fortissimo abbraccio Cara Lucia”, “No …un grande dolore, che persona stupenda”, “Che dispiacere Lucia, lo ricorderò sempre con grandissimo affetto“. Napoli dunque piange l’addio di uno dei tanti artisti che hanno portato la città ad essere tra le migliori a livello artistico.