Pazzesco Osimhen, spunta il piano B: scelta già fatta

Svolta clamorosa per il futuro di Victor Osimhen in vista dell’estate: scelta fatta, spunta il piano B

In casa Napoli tiene già banco il calciomercato che in vista della prossima estate ha già riservato una grossa sorpresa per l’uomo più importante della rosa azzurra. Victor Osimhen, infatti, è ormai destinato a cambiare casacca al termine dell’attuale stagione.

Saranno tanti i cambiamenti che Aurelio De Laurentiis ha intenzione di attuare alla rosa dei campioni d’Italia uscenti. Il club partenopeo è conscio degli errori in cui è incappato l’estate scorsa e per porvi rimedio comincerà dalle uscite, dagli addii che serviranno – anche dal punto di vista economico – a fare spazio alla firma di nuovi calciatori di altissimo livello.

L’attacco azzurro quest’anno ha vissuto momenti difficili, con le prestazioni altalenanti dei protagonisti della corsa Scudetto. Su tutti Kvaratskhelia che solo nelle ultime settimane sembra essersi ritrovato e tornato sui suoi livelli. Chi invece ha sempre mantenuto un rendimento da primo della classe è proprio Victor Osimhen, per il quale da mesi c’è la fila.

La punta nigeriana è senza dubbio una delle più prolifiche e forti in ambito europeo e dopo le sue dichiarazioni in ritiro con la Nazionale con le quali ha di fatto annunciato la sua partenza da Napoli nei mesi estivi, è già partito l’assalto.

Manca ancora qualche mese alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo ma pare proprio che Osimhen possa finire per approdare in una delle grandi squadre, tra le più ricche e ambiziose al mondo. Dal Chelsea al PSG, De Laurentiis è pronto a dare il via ad una delle cessioni più remunerative della storia del Napoli.

A parlare della partenza del bomber azzurro è stato ‘Masfichajes.com’ che ha sottolineato Osimhen sia il primo della lista in casa Chelsea. I ‘Blues’ lo stimano e seguono da tempo e pare proprio che tra qualche settimana possa arrivare un’offerta. Ma un grosso però sullo sfondo.

Perché Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di fare sconti per il suo gioiello e sta pensando di chiedere non meno di 130 milioni di euro: una cifra da capogiro che potrebbe creare qualche grattacapo al club di Boehly. Ecco perché da Londra starebbero sondando il terreno per un piano B.

Addio Osimhen: il Chelsea valuta anche Sesko

Al Chelsea piace tantissimo Benjamin Sesko che al suo primo anno al Lipsia e nella Bundesliga ha stupito tutti. Un rendimento da urlo per lo sloveno che a vent’anni si ritrova ad essere l’alternativa di lusso al più costoso Osimhen.

Il suo valore è di 30 milioni ma ha una clausola da 50 che permetterebbe alla dirigenza del Chelsea di risparmiare parecchio: e così Osimhen rischierebbe di allontanarsi dalla società londinese.