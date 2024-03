Tragedia nel mondo del calcio: addio a soli 15 anni

Una tragedia ha colpito (anche) il mondo del calcio: a soli 15 anni, tornando da scuola con la madre, un ragazzo ha avuto un malore ed è morto

Morire a 15 anni è probabilmente una della cose più innaturali e tragiche che possano succedere nella vita, anche e soprattutto per chi rimane, eppure ancora oggi succede, e non solo negli scenari di guerra o simili in cui di giovani ne stanno morendo parecchi.

Lasciando perdere, però, questi, a Grosseto, un’intera città è in lutto per la scomparsa improvvisa di Riccardo Radiconi, 15enne appunto, ed ex giovane calciatore che, tornando da scuola in macchina con la madre, si è accasciato sul sedile ed è morto dopo essere stato trasportato in ospedale.

Neanche il soccorso dei medici e degli infermieri del Misericordia, infatti, è stato in grado di salvare il giovane, che frequentava la classe 2^D dell’Iti, perché il malore avuto mentre parlava con la madre è stato più forte di tutto. Con un passato di problemi cardiaci, che avevano portato a diverse operazioni per il ragazzo, aveva iniziato ad avere una vita quasi normale, giocando a calcio nell’Asd Invictasauro, che ora si stringe attorno alla famiglia.

Tragedia a Grosseto: muore il quindicenne Riccardo Radiconi

Non solo, però, perché la società grossetana, in segno di lutto per la scomparsa del giovanissimo Riccardo, che aveva giocato nei Pulcini e che aveva smesso da qualche tempo di calcare i campi di calcio proprio per i suoi problemi al cuore come imposto dai medici, ha deciso, in accordo con la squadra che avrebbe dovuto ospitare sabato nel torneo degli Allievi, di rimandare la partita con Roselle a giovedì prossimo.

D’altronde, come dicevamo, tutta la comunità, a iniziare dai suoi compagni di classe e di scuola finendo con i suoi ex compagni di squadra è rimasta scossa da quanto successo all’adolescente. Al funerale, in cui erano presenti oltre mille persone segno di quanto fosse amato – lo ha detto anche il parroco di Cottolengo durante l’omelia – i ragazzi dell’Asd Invictasauro hanno lanciato al vento tanti palloncini bianchi e neri, i colori della squadra che Riccardo tifava da sempre, la Juventus, e che aveva portato lo stesso a intraprendere la carriera da calciatore.

Dopo il tragico evento la partita tra Invictasauro e Roselle del Camp.Allievi B 2008 è stata rinviata a giovedi’ prossimo. Sarà osservato anche un minuto di raccoglimento e verrà indossata la fascia nera nelle altre categorie, in segno di lutto.