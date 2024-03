Addio Napoli, va in un top club: affare a sorpresa

Una pedina di proprietà del Napoli targato Aurelio De Laurentiis potrebbe dire addio agli azzurri in estate: affare a sorpresa con una big.

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, è atteso da un lavoro molto intenso durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Sarà assolutamente imprescindibile rendersi protagonisti in positivo di un’ottima campagna acquisti, dopo una stagione così deludente.

Gli azzurri rischiano seriamente di non riuscire a centrare il traguardo Champions e in tal caso sarebbe doveroso utilizzare il termine fallimento. La squadra necessita di un cambiamento importante e ormai è data quasi per certa la partenza di Victor Osimhen una volta conclusa l’annata sportiva in corso. Il bomber nigeriano desidera calcare palcoscenici più prestigiosi, al fine di consacrarsi definitivamente a livelli elevati.

Vero sì che rimpiazzare un centravanti del genere è impresa assai ardua, ma la probabile partenza dell’attaccante classe ’98 aiuterà non poco la società targata Aurelio De Laurentiis. D’altronde, la cessione in argomento frutterà al club azzurro ben più di 100 milioni di euro, una somma di denaro molto importante da poter poi reinvestire in larga parte sul fronte entrate.

Insomma, dall’addio di Osimhen passeranno le prossime mosse del Napoli in ambito di mercato, ma il gioiello della compagine partenopea non è l’unica pedina che potrebbe salutare il club campano in estate. Un altro giocatore di proprietà degli azzurri, infatti, sta dimostrando di possedere delle doti fuori dal comune e dà la netta impressione di essere pronto per mettersi alla prova in una big.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Michael Folorunsho, centrocampista romano (di origini nigeriane) attualmente in prestito al Verona. Folorunsho, alla prima stagione in Serie A, rappresenta uno dei punti fermi all’interno dello scacchiere di mister Marco Baroni.

Calciomercato Napoli, possibile cessione di Folorunsho in estate: il prezzo lievita

Finora ha siglato 4 gol e 1 assist in 26 partite totali disputate in campionato. Niente male per un atleta che non aveva mai provato l’esperienza di giocare nella massima serie italiana. Trattasi, inoltre, di un classe ’98 come Osimhen: lo scorso 7 febbraio ha raggiunto la soglia dei 26 anni di età.

Aggiungiamo che Folorunsho è una pedina abbastanza duttile, dato che può agire da mezz’ala, mediano e anche trequartista all’occorrenza. Il suo grado di maturità incoraggiante spinge club di maggior prestigio a monitorarlo a distanza. Stesso discorso per quanto concerne Luciano Spalletti, il quale potrebbe convincersi ad inserirlo fisso nel gruppo della Nazionale.

La stagione di Folorunsho finora è stata davvero ottima, ragion per cui la valutazione del cartellino sta lievitando. E De Laurentiis potrebbe approfittarne per rimpinguare le casse societarie, realizzando una buona cessione. L’ex Bari, infatti, non è giovanissimo, perciò il Napoli preferirebbe puntare su altri profili. È il momento giusto per vendere.