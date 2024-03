Bomba in Serie A: tutto vero, dimissioni del tecnico

L’ultimo turno di campionato ha evidenziato la situazione difficile di alcuni club. Ci sono panchine a rischio, le società stanno valutando.

E’ terminato da poche ore l’ultimo turno di Serie A, una ventottesima giornata che ha regalato importanti novità per il futuro del campionato italiano. L’Inter ha vinto anche a Bologna e ormai la certificazione dello scudetto è questione solo di settimane. Resta poi una grande lotta per l’Europa e soprattutto per la lotta salvezza dove sono invischiate diverse squadre.

Mai come quest’anno la lotta salvezza vede protagoniste tantissime squadre, sono ben 8 i club candidati alla retrocessione e chiunque tra questi potrebbe salutare la massima serie. La squadra più vicina a questo epilogo è la Salernitana, ultima con soli 14 punti e una situazione più che disperata. La società ha cambiato più volte in panchina e dirigenza, ma senza ottenere i risultati sperati ed ora non sembra esserci più niente da fare, in Campania attendono solo la matematica retrocessione del club.

Fino a qualche settimana fa era in una situazione simile anche il Cagliari di Claudio Ranieri, penultimo e distante dalla zona salvezza. Una classifica debilitante e un club che sembrava ormai destinato alla serie cadetta, un finale tristissimo nell’anno della morte dell’idolo Gigi Riva.

Improvvisamente è cambiato tutto: Ranieri ha rassegnato le dimissioni, ha deciso di salutare il progetto ma sia i calciatori che la società hanno rifiutato e hanno invertito totalmente marcia. Le dimissioni di Ranieri hanno rappresentato un segnale forse decisivo e il club ora potrebbe trovare la clamorosa salvezza.

Serie A, conferme sulle dimissioni in panchina

Otto punti nelle ultime quattro partite, tre grazie alla vittoria nell’ultimo weekend proprio con la Salernitana, in un pirotecnico 4 a 2. Il Cagliari si è ripreso ed ora è addirittura quattordicesimo a +2 sulla terzultima: nella conferenza stampa post Salernitana Ranieri ha confermato che quelle dimissioni non sono state un semplice bluff, lui aveva salutato già tutti ma ha poi ammesso: “Nessun bluff, volevo solo scuotere la squadra. Dopo c’è stato questo elettroshock ed è cambiato tutto, non mi era mai successo”.

Il tecnico ha inoltre esaltato le doti di Gianluca Gaetano, l’uomo in più di questo Cagliari nell’ultimo mese e colui che sta dando un grande apporto verso la salvezza. I tifosi del Cagliari ora ci credono, restare in serie A è possibile e queste dimissioni potrebbero aver avuto un ruolo chiave per il raggiungimento dell’obiettivo del club.