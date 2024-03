Cajuste e 18 milioni, così il Napoli mette ko la Juve

Il Napoli è pronto a tentare il colpo di mercato anticipando la concorrenza della Juventus: l’affare si può chiudere offrendo 18 milioni di euro più il cartellino di Jens Cajuste

Ci avviciniamo sempre di più alla fine della stagione e, con essa, all’inizio della sessione estiva di calciomercato. Alcune squadre si stanno già muovendo per anticipare la concorrenza e chiudere affari interessanti per evitare di causare aste. Una delle più attive sul mercato sarà sicuramente il Napoli che, dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, dovrà intervenire per rinforzare l’organico e, soprattutto, il reparto di centrocampo.

Gli azzurri dovranno infatti affrontare la sicura partenza di Piotr Zieliński, che si accaserà all’Inter a parametro zero, e sostituire calciatori che hanno reso al di sotto delle aspettative. Tra questi c’è senza ombra di dubbio Jens Cajuste, arrivato per svolgere il ruolo di ricambio per Zambo Anguissa ma che non ha mai davvero messo in pericolo il posto da titolare del camerunense.

Napoli, occhi su Ferguson: 18 milioni più Cajuste per anticipare la Juve

Il rendimento dello svedese è stato infatti decisamente sottotono, sia sotto la gestione di Rudi Garcia che quando sulla panchina azzurra sedeva Walter Mazzarri e, nelle prime partite agli ordini di Francesco Calzona, le cose non sembrano migliorate. Ecco perché i partenopei potrebbero inserire l’ex Reims in un possibile scambio di mercato per arrivare ad uno dei calciatori più interessanti del Bologna, vera e propria sorpresa di questo campionato.

Si tratterebbe di Lewis Ferguson, autore di una stagione da vero e proprio top di centrocampo sotto la guida di Thiago Motta. Centrocampista capace di giocare in tutti i ruoli della mediana, unisce un’ottima capacità di recupero e nei duelli aerei a una grande abilità nella regia e nell’impostazione.

La sua dote migliore, però, è sicuramente la sua capacità in fase offensiva. Lo scozzese risulta infatti molto abile negli inserimenti in area, dote che gli ha permesso di sviluppare un più che discreto feeling con il gol, avendo realizzato 6 reti e servito 4 assist in 27 presenze in campionato. È inoltre un ottimo tiratore dalla distanza ed è capace di battere calci di punizione e rigori, altro punto debole dei partenopei in questa stagione.

Il prezzo del cartellino del classe 1999 si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, e su di lui è molto forte il pressing della Juventus, anch’essa interessata a rinforzare il reparto di centrocampo. Per anticipare i rivali, il Napoli potrebbe quindi offrire il cartellino proprio di Jens Cajuste più un conguaglio pari a 18 milioni.