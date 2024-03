Dal Milan al Napoli: il tradimento è ad un passo

Possibile trasferimento al Napoli per uno dei protagonisti del mondo del calcio. In passato è stato punto fermo del Milan

Campionato decisamente negativo quello che sta disputando il Napoli: i partenopei non sono mai stati in corsa per lo scudetto, con la società che ha cambiato ben tre allenatori. Stagione iniziata con Garcia, proseguita con Mazzarri prima di chiamare Calzona che sembra aver quantomeno restituito identità e voglia ad un gruppo capace, pochi mesi fa, di stravincere il tricolore.

In attesa di capire come finirà la stagione, il Napoli deve iniziare a programmare il futuro e la sensazione è che possa esserci una vera e propria rivoluzione. Diversi i punti interrogativi in casa partenopea dal tecnico (difficile la conferma di Calzona) al parco giocatori dove è sicuro l’addio di Osimhen fino al direttore sportivo.

Nella passata stagione, i partenopei hanno scelto Mauro Meluso per sostituire Giuntoli passato alla Juventus: il lavoro fatto sul mercato dal Napoli non si può definire propriamente positivo visto anche i risultati arrivati sia in campionato sia in Coppa Italia. Sono arrivati diversi giocatori ma il loro contributo è stato, senza ombra di dubbio, al di sotto delle aspettative.

Una situazione che potrebbe portare a dei cambiamenti nel corso della prossima sessione estiva di mercato anche se bisogna sottolineare come, nel contratto di Meluso, ci sia l’opzione di rinnovo annuale. Molto, per quanto riguarda il futuro del direttore sportivo, dipenderà dal piazzamento finale del Napoli.

L’obiettivo dei partenopei, la qualificazione alla prossima Champions League, si è complicato dopo il pareggio casalingo con il Torino ma non va dimenticato che potrebbe bastare il quinto posto visto il rendimento delle italiane nelle competizioni europee e un ranking che sorride ai club azzurri.

Come riportato da tuttomercatoweb, il Napoli sta iniziando a guardarsi intorno per il ruolo di direttore sportivo qualora non dovesse essere confermato Meluso. Tra le possibilità occhio al nome di Frederic Massara, libero dopo l’esperienza al Milan. I partenopei però devono fare attenzione alla concorrenza perché il profilo di Massara interessa a diverse squadre tra cui la Roma: i giallorossi hanno bisogno di un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Pinto.

La seconda opzione nelle idee del Napoli porta a Igli Tare, libero dopo l’esperienza con la Lazio e autore di un lavoro veramente positivo nel club biancoceleste. Al termine della stagione scoprire chi sarà il direttore sportivo degli azzurri.