De Zerbi, ecco dove allenerà: scelta definitiva

Nonostante un rendimento non straordinario offerto dal suo Brighton, Roberto De Zerbi continua a piacere alle big d’Europa e non solo

Il futuro di Roberto De Zerbi potrebbe non essere a Brighton. Il nome del tecnico bresciano, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con alcuni risultati tutt’altro che lusinghieri, resta segnato sul taccuino dei direttori sportivi di parecchie grandi del calcio inglese ed europeo.

Nonostante un periodo non esaltante alla luce di pesanti sconfitte rimediate sia in Premier che in Europa League, il 4-0 dell’Olimpico per mano della Roma ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente, l’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar piace e non poco a club di primissima fascia del calcio internazionale. E a giugno non si escludono colpo di scena in tal senso.

Da settimane ad esempio De Zerbi viene accostato con una certa insistenza al Barcellona, a caccia di una nuova guida tecnica in seguito all’annunciato addio di Xavi al termine della stagione. La stampa spagnola racconta di contatti presi in questi ultimi giorni.

Pare che lo stesso Pep Guardiola abbia consigliato caldamente ai dirigenti blaugrana di ingaggiare il tecnico italiano. Non c’è però solo la Catalogna come possibile destinazione futura di De Zerbi. Anche la Premier League sta bussando con insistenza alla sua porta in vista della prossima annata.

De Zerbi, il prossimo step è in una big di Premier League: occhio però alla concorrenza

Secondo quanto riportato dal sito fichajes.net il Manchester United starebbe pensando a lui in caso di addio di Erik ten Hag. Il lavoro del tecnico olandese, ex guru dell’Ajax, non viene ritenuto soddisfacente dal management del Re Devils e un suo addio a giugno non sarebbe affatto escludere.

Il club che in realtà sta pensando con maggiore insistenza all’attuale tecnico dei Seagulls è il Liverpool, che tra qualche mese sarà orfano di Jurgen Klopp. I Reds hanno inserito De Zerbi in una rosa di tre nomi, che comprende anche Julian Nagelsmann e Ruben Amorim, rispettivamente alla guida di Nazionale tedesca e Sporting Lisbona.

Il sogno del club pluricampione d’Inghilterra è in realtà Xabi Alonso, suo ex centrocampista, che sta portando il Bayer Leverkusen a vincere una storica Bundesliga: l’ex regista spagnolo è l’obiettivo numero del Bayern Monaco con il quale, sembra, vi sia già un accordo di massima per il prossimo anno. Insomma, un intreccio niente male: l’unica certezza o quasi è che De Zerbi il prossimo anno siederà sulla panchina di una big.